India vs South Africa, 2nd Test: मुथुसामी का शातक, दक्षिण अफ्रीका के लंच तक सात विकेट पर 428 रन

गुवाहाटी: सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया जबकि मार्को यानसन ने आक्रामक अर्धशतकीय पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को यहां लंच तक अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 428 रन बनाए। लंच के समय मुथुसामी 107 और यानसन 51 रन पर खेल रहे थे। यह दोनों अभी तक आठवें विकेट के लिए 94 रन जोड़ चुके हैं। यानसन ने रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पर चार छक्के भी लगाए। दक्षिण अफ्रीका ने सुबह अपनी पारी छह विकेट पर 247 रन से आगे बढ़ाई और मुथुसामी की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी।

भारत को पहले दो सत्र में एकमात्र सफलता काइल वेरिन (45) के रूप में मिली जिन्हें जडेजा ने स्टंप आउट कराया लेकिन इससे पहले उन्होंने दो घंटे तक टिककर अपना काम पूरा कर दिया था। मुथुसामी और वेरिन ने सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की। भारतीय गेंदबाजों में केवल जसप्रीत बुमराह ही कुछ प्रभावशाली दिखे लेकिन बाद में वह भी थके हुए नजर आए।

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और तीनों स्पिनर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने बेअसर दिखे। मुथुसामी सुबह के सत्र में सतर्क नजर आए। उन्होंने तब बीच-बीच में चौके लगाए लेकिन यानसन के आने के बाद वह भी आक्रामक हो गए जिससे भारतीय गेंदबाजों की मुश्किल बढ़ गई। मुथुसामी ने कुलदीप पर छक्का जड़कर अपनी रन संख्या 90 रन के पार पहुंचाई।

इसके बाद उन्होंने इसी गेंदबाज पर चौका लगाया और फिर सिराज की गेंद पर दो रन लेकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। यह पता नहीं है कि भारतीय टीम प्रबंधन और उनके डेटा विश्लेषक ने मुथुसामी पर कोई होमवर्क किया था या नहीं, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाबाद 89 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यही नहीं टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 46 से अधिक है। रिकार्ड के लिए बता दें कि यह उनका 10वां प्रथम श्रेणी शतक है और इससे पहले उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 5000 से अधिक रन बनाए थे। जब जडेजा की गेंद पर उन्हें पगबाधा आउट करार दिया गया तो उन्होंने डीआरएस लेकर अपना विकेट बचा लिया, क्योंकि टीवी रिप्ले में दिख रहा था कि गेंद उनके दस्तानों को छूकर गई थी।

मुथुसामी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारसापारा की पिच सपाट नजर आ रही है जिस पर भारत के दो स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा सुबह के सत्र में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। पहले दिन तीन विकेट लेकर भारत को वापसी दिलाने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप भी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके।