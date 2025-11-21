India vs South Africa, 2nd Test: भारत में स्पिनर ही काम कर रहे तो तेज बॉलर क्यों?, रबाडा बाहर, बावुमा ने कहा- कोलकाता के बाद गुवाहाटी में नहीं खेलेंगे

Highlights उपमहाद्वीप की पिचों की तरह है जिस पर पहले दो दिन बल्लेबाजों को और फिर स्पिनरों को मदद मिलने वाली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले शुक्रवार को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया। गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की अगुवाई करेंगे।

गुवाहाटीः दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा भारत के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहा दूसरा टेस्ट नहीं खेल पायेंगे चूंकि वह पसली की चोट से उबर नहीं सके हैं जो उन्हें पहले टेस्ट से पूर्व अभ्यास सत्र में लगी थी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा,‘कैगिसो दूसरा टेस्ट नहीं खेल सकेगा।’ बावुमा ने कहा कि गुवाहाटी की पिच उपमहाद्वीप की आम पिचों की तरह लग रही है जो पहले दो दिन बल्लेबाजों की और बाद में स्पिनरों की मददगार होगी। उन्होंने कहा ,‘यह विकेट ताजा है और कोलकाता की पिच की तुलना में स्थिर होगी। सुबह इसका मुआयना करके कैगिसो के विकल्प पर बात करेंगे।’

उन्होंने कहा ,‘यह उपमहाद्वीप की पिचों की तरह है जिस पर पहले दो दिन बल्लेबाजों को और फिर स्पिनरों को मदद मिलने वाली है।’ गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले शुक्रवार को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया।

कोलकाता में पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की अगुवाई करेंगे।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल होने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।’’ बयान में कहा गया, ‘‘गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई थी और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। वह 19 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचे थे।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘दुर्भाग्य से वह दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं और उन्हें चोट की जांच के लिए मुंबई जाना होगा।’’ गिल टीम के साथ गुवाहाटी आए थे लेकिन उनकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से कम नहीं हुआ।

अब यह देखना बाकी है कि वह टेस्ट श्रृंखला के बाद एकदिवसीय श्रृंखला में खेल पाएंगे या नहीं। भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने गुरुवार को कहा था, ‘‘हम नहीं चाहते कि खेल के दौरान उनकी परेशानी बढ़ जाए।’’ ईडन गार्डन्स में यादगार जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है।