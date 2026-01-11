India vs New Zealand ODI Series: कौन हैं आदित्य अशोक, जो भारतीय मूल के स्पिनर; न्यूजीलैंड की तरफ से उतरेंगे मैदान में

IND vs NZ spinner Adithya Ashok: न्यूजीलैंड के स्पिनर आदित्य अशोक से मिलिए, जिनका जन्म भारत में हुआ था और अब वे वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में पहले भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं।

January 11, 2026

IND vs NZ spinner Adithya Ashok: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला ओडीआई मुकाबला हो रहा है। वडोदरा में खेले जा रहे मैच में शुभमन गिल ने टॉस जीता है। जैसा कि उम्मीद थी, 26 साल के गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बीच, न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने पुष्टि की कि भारतीय मूल के आदित्य अशोक टीम में मुख्य स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं।

गौरतलब है कि अशोक पहले ही ब्लैक कैप्स के लिए 2 वनडे और 1 T20I खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने दोनों फॉर्मेट में दो विकेट लिए हैं। यह लेग स्पिनर गेंद को अच्छी तरह से स्पिन कराने के लिए जाना जाता है।

कौन हैं आदित्य अशोक?

अशोक का जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। जब वह सिर्फ चार साल के थे, तब उनका परिवार न्यूजीलैंड चला गया। इसके बाद उन्होंने 2023 में कीवी टीम के लिए डेब्यू किया, जो 2020 में दक्षिण अफ्रीका में हुए U19 वर्ल्ड कप में टीम का प्रतिनिधित्व करने के तीन साल बाद हुआ।

2023 में, उन्होंने ऑकलैंड के लिए खेलते हुए ईडन पार्क में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ चार दिवसीय प्लंकेट शील्ड मैच में 7/103 का आंकड़ा भी दर्ज किया। पहले वनडे की शुरुआत से पहले, न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने अशोक के बारे में और बताया कि क्रिकेट जगत में उन्हें इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है।

साइमन डूल ने बताया कि चेन्नई का लड़का, मूल रूप से तमिलनाडु का है और फिर उसके माता-पिता सिंगापुर चले गए, और फिर उन्हें न्यूजीलैंड में एक अस्पताल में नौकरी मिल गई, ऑकलैंड और न्यूजीलैंड दोनों के अस्पताल में। तो, वह चार साल की उम्र से वहीं है, ईश सोढ़ी, एजाज पटेल के नक्शेकदम पर चल रहा है, भारतीय मूल का, न्यूजीलैंड के लिए खेल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें पसंद करते हैं। और भेजो। हमारे पास और भेजो। हम हमेशा अच्छे स्पिनरों की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छे हैं, 13, 14, 15 साल के हैं, या थोड़े छोटे हैं, तो आ जाओ।

ये हैं प्लेइंग XI:

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल(कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल(विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे(विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल(कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक

