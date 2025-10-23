23 पारी में 7 शतकीय पंच,  महिला वनडे में सबसे अधिक सर्वाधिक शतक, देखिए लिस्ट

टीम ने एक बदलाव करते हुए ऑलराउंडर अमजोत कौर की जगह अनुभवी जेमिमा रोड्रिग्स को एकादश में शामिल किया है।

October 23, 2025



Highlightsन्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।भारत लगातार तीन मैच गंवाने के बाद इस मैच में उतरा है।जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

मुंबईः न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने बृहस्पतिवार को यहां भारत के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मेजबान भारत लगातार तीन मैच गंवाने के बाद इस मैच में उतरा है। टीम ने एक बदलाव करते हुए ऑलराउंडर अमजोत कौर की जगह अनुभवी जेमिमा रोड्रिग्स को एकादश में शामिल किया है। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

 

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक (किसी भी विकेट पर)-

5ः बेलिंडा क्लार्क, लिसा केइटली (ऑस्ट्रेलिया) 2000

5ः स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल (भारत) 2025

4ः सूजी बेट्स, रेचल प्रीस्ट (न्यूज़ीलैंड) 2015

4ः टैज़मिन ब्रिट्स, लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) 2025।

महिला वनडे में सलामी जोड़ी के लिए सर्वाधिक शतक-

10ः बेलिंडा क्लार्क, लिसा केइटली (ऑस्ट्रेलिया) - 66 पारी

7ः स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल (भारत) - 23

7ः रेचल हेन्स, एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) - 29

7ः टैज़मिन ब्रिट्स, लॉरा वोल्वार्ड्ट (एसए) - 38

7ः लिजेल ली, लौरा वोल्वार्ड्ट (एसए) - 54।

