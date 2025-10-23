India vs New Zealand 2025: 201 गेंद, 22 चौके, 4 छक्के, 212 रन की साझेदारी, विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए INDW की सबसे बड़ी पार्टनरशिप

India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025:2022 में हैमिल्टन में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 184 रन की साझेदारी की थी।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 23, 2025

India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025 balls 201 partnership 212-run IND-W's highest partnership any wicket in World Cup | India vs New Zealand 2025: 201 गेंद, 22 चौके, 4 छक्के, 212 रन की साझेदारी, विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए INDW की सबसे बड़ी पार्टनरशिप

India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025

HighlightsIndia vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025: स्मृति मंधाना ने 95 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली।India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025: अब विश्व कप (किसी भी विकेट) में IND-W के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025: 201 गेंद में 22 चौके और 4 छक्के की मदद से 212 रन की साझेदारी की।

नवी मुंबईः भारतीय टीम कमाल की बल्लेबाजी कर रही है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने 201 गेंद में 22 चौके और 4 छक्के की मदद से 212 रन की साझेदारी की। यह अब विश्व कप (किसी भी विकेट) में IND-W के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है, जो 2022 में हैमिल्टन में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 184 रन की साझेदारी की थी। स्मृति मंधाना ने 95 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली। आईसीसी विश्व कप रावल ने मुंबई में 122 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इस दौरान 134 गेंद का सामना किया।

 

India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025: महिला वनडे में सर्वाधिक शतक-

15ः मेग लैनिंग

14ः स्मृति मंधाना

13ः सूजी बेट्स

12ः टैमी ब्यूमोंट

10ः नैट साइवर-ब्रंट।

India vs New Zealand Live Score, Women’s World Cup 2025: एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक

5ः 2025 में तज़मीन ब्रिट्स

5ः 2025 में स्मृति मंधाना

4ः 2024 में स्मृति मंधाना।

एकदिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा साझेदारियाँ - पुरुष या महिला-

1635ः सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (भारत) 1998

1557ः स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल (भारत-महिला) 2025

1523ः रोहित शर्मा, शुभमन गिल (भारत) 2023

1518ः एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) 1999

1483ः सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (भारत) 2000।

महिला एकदिवसीय मैचों में कई 200 से ज़्यादा रनों की साझेदारी-

2ः मेग लैनिंग-एलिस पेरी

2ः टैज़मिन ब्रिट्स-लॉरा वोल्वार्ड्ट

2ः टैमी ब्यूमोंट-एमी जोन्स

2ः स्मृति मंधाना-प्रतीक रावल।

