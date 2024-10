India vs New Zealand, 3rd Test 2024: न्यूजीलैंड को बड़ा झटका?, मुंबई टेस्ट से बाहर केन विलियमसन

Highlights India vs New Zealand, 3rd Test 2024: टीम ने भारत के खिलाफ सीरीज जीती है। India vs New Zealand, 3rd Test 2024: तीसरा टेस्ट शुक्रवार से मुंबई में शुरू होगा। India vs New Zealand, 3rd Test 2024: सीरीज के पहले दो टेस्ट पहले ही जीत लिया है।

India vs New Zealand, 3rd Test 2024: न्यूजीलैंड ने भारत को बेंगलुरु और पुणे में मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लिया है। आखिरी और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई में 1 नवंबर से खेला जाएगा। इस बीच न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को घोषणा की कि केन विलियमसन भारत के खिलाफ मुंबई में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। विलियमसन पहले दोनों टेस्ट से बाहर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ 28 नवंबर से शुरू होने वाली आगामी घरेलू सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे। ग्रोइन चोट के कारण बाहर चल रहे हैं।

विलियमसन के बिना भी टीम शानदार प्रदर्शन किया और कई साल के बाद टीम ने भारत के खिलाफ सीरीज जीती है। 2012 के बाद भारतीय टीम को घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया को 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि केन लगातार सुधार कर रहे हैं। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टीम में वापसी करेंगे।

इंग्लैंड सीरीज अभी एक महीने दूर है। वह क्राइस्टचर्च में पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ चल रही सीरीज के पहले दो टेस्ट पहले ही जीत लिया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्लीनस्वीप पूरा करना चाहेगा। तीसरा टेस्ट शुक्रवार से मुंबई में शुरू होगा।

भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है लेकिन शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली 113 रन से हार के बाद उसके अंक प्रतिशत (पीसीटी) में गिरावट आई है। न्यूजीलैंड ने पुणे में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम भारत को 113 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

भारत को इस तरह 12 साल में पहली बार घरेलू मैदान पर टेस्ट श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में यह भारत की चौथी हार है जिससे उसका पीसीटी 68.06 से गिरकर 62.82 हो गया। इसके परिणामस्वरूप रोहित शर्मा की टीम अब दूसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया (62.50) से सिर्फ 0.32 अंक आगे है।

अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा। भारत ने इससे पहले लगातार 18 श्रृंखलायें जीती थीं और डब्ल्यूटीसी में फाइनल में जगह बनाने के लिए सभी मैच जीतने का प्रबल दावेदार था। लेकिन अब लगातार तीसरे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए भारत को अपने बचे हुए छह में से चार मैच जीतने होंगे।

भारत ने 359 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट गंवा दिये जिससे न्यूजीलैंड ने मैच और श्रृंखला जीत ली। भारत की हार से डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ सभी के लिए खुल गई है। इससे ऑस्ट्रेलिया के अलावा श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को अगले साल डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा।

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत ने न्यूजीलैंड को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है जिसका अब उसका पीसीटी 50 हो गया है और वह फिर से फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हो गया है। श्रीलंका (पीसीटी 55.56) तीसरे स्थान पर है जबकि रावलपिंडी में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ नौ विकेट की जीत ने पाकिस्तान को 33.33 पीसीटी के साथ सातवें स्थान पर पहुंचने में मदद की है। इंग्लैंड (पीसीटी 40.79) छठे स्थान पर है।