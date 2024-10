IND vs NZ Day-3 Highlights: रचिन रविंद्र का शतक, 400 पार न्यूजीलैंड, टीम इंडिया का बुरा हाल...

India Vs New Zealand 1st Test Day-3 Highlights: रचिन रविंद्र की नाबाद शतकीय पारी से न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड टीम 402 रन पर ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा (72 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने पहले घंटे के खेल के दौरान शानदार प्रदर्शन किया लेकिन दिन की शुरुआत 22 रन से करने वाले रविंद्र ने 125 गेंद की नाबाद पारी 104 रन बनाने के अलावा टिम साउथी (50 गेंद में नाबाद 49 रन) के साथ आठवें विकेट के लिए 112 रन की अटूट साझेदारी कर न्यूजीलैंड को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

रविंद्र का परिवार का बेंगलुरु से पुराना नाता है। उन्होंने शुरुआती घंटे के दौरान बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में सतर्कता से बल्लेबाजी की और जब पिच से गेंदबाजों के लिए मदद कम हो गयी तब उन्होंने मैदान के चारों ओर सहजता से शॉट खेलते हुए रन बटोरे। इस खब्बू बल्लेबाज ने स्पिनरों के खिलाफ कदमों का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वीप शॉट के प्रभावी इस्तेमाल के साथ फ्रंट फुट और क्रीज से आगे निकल कर खेलते हुए रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी गेंदबाजों की फिरकी को कुंद किया। वह जडेजा के खिलाफ छक्का लगाकर 94 रन पर पहुंचे और फिर अगली गेंद पर ही चौका जड़ा दिया। उन्होंने इसके बाद अश्विन के खिलाफ आत्मविश्वास से भरे स्वीप शॉट पर रन चुरा कर टेस्ट करियर का अपना दूसरा शतक पूरा किया। दूसरे छोर से साउथी ने शानदार छक्के जड़कर उनका अच्छे से साथ निभाया।

इसे भारतीय गेंदबाज दबाव में आ कर रक्षात्मक गेंदबाजी करने लगे। इससे पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बेहतर लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। दोनों ने इस दौरान सफलता का स्वाद भी चखा। सिराज की गेंद पर डेरिल मिचेल (18) यशस्वी जायसवाल को आसान कैच दे बैठे। वह बीते दिन के अपने 14 रन में चार और रन ही जोड़ सके। बुमराह ने इसके बाद दूसरे स्लिप में खड़े लोकेश राहुल के हाथों टॉम ब्लंडेल (पांच रन) को चलता किया। दिन की शुरुआत में 11 रन के अंदर दो विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थोड़े दबाव में थे लेकिन क्रीज पर आये ग्लेन फिलिप्स (14) ने कुलदीप के खिलाफ बड़ा छक्का जड़ दिया। जडेजा ने दोहरी गति वाली पिच पर अपनी अंदर आती गेंदों से ग्लेन फिलिप्स और फिर मैट हेनरी (पांच) को बोल्ड कर मैच में भारत की वापसी करायी। अब लग रहा था कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों को जल्दी चलता कर देगी लेकिन साउथी ने आक्रामक रुख अपनाकर रविंद्र पर से दबाव कम किया और तेजी से न्यूजीलैंड की बढ़त को 300 रन के करीब पहुंचा दिया।

