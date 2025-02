India vs England ODI series full schedule 2025: टी20 के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज, 6,9 और 12 फरवरी को होंगे मैच, जानें कहां देखें लाइव अपडेट और क्या है टाइमिंग

Highlights India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: 6 फरवरी से नागपुर में है। India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: 9 फरवरी को कटक खेला जाएगा। India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: 12 फरवरी को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा।

India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया है। अब भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। पहला मैच 6 फरवरी से नागपुर में है। 9 और 12 फरवरी को कटक और अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अंतिम मुकाबला होगा। घरेलू मैदान पर लगातार 17वीं टी20 सीरीज जीत हासिल करके इंग्लैंड के खिलाफ टी20 जीत की लय को बरकरार रखने के बाद टीम तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए अंग्रेज टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

An impressive way to wrap up the series 🤩#TeamIndia win the 5th and final T20I by 150 runs and win the series by 4-1 👌



Scoreboard ▶️ https://t.co/B13UlBNLvn#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/aHyOY0REbX — BCCI (@BCCI) February 2, 2025

India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: टीम शेयडूल-

1. पहला वनडे: छह फरवरी, वीसीए स्टेडियम, नागपुर, 1.30 बजे दोपहर।

2. दूसरा वनडे: नौ फरवरी, बाराबती स्टेडियम, कटक, 1.30 बजे दोपहर।

3. तीसरा वनडे: 12 फरवरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, 1.30 बजे दोपहर।

मेन इन ब्लू ने 2024 में केवल तीन एकदिवसीय मैच खेले थे। उन्होंने एक टाई खेला और दो हारे थे। आखिरी बार 2023 वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर जीत के रूप में एकदिवसीय मैच जीता था। रोहित शर्मा की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस सीरीज को जीतना चाहेगी और 2024 को भूल करना आगे बढ़ेगी।

India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: दोनों टीम इस प्रकार-

इंग्लैंड की वनडे टीम:जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्से, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट, मार्क वुड।

भारतीय टीमः रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत ,रविन्द्र जड़ेजा।

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗰𝗮𝗿𝗱 𝗳𝘁. 𝗔𝗮𝗺𝗶𝗿 𝗞𝗵𝗮𝗻 🌟



He has witnessed some iconic matches at the Wankhede 🏟️



And yesterday's series finale was no different as Aamir Khan shares his deep connect with cricket 🤗#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank |… pic.twitter.com/bnVGejzpk1 — BCCI (@BCCI) February 3, 2025

भारत के वनडे दौरे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की एक साल से अधिक समय के बाद इंग्लैंड की 50 ओवर के प्रारूप की टीम में वापसी हुई है। रूट इस प्रारूप में पिछली बार 2023 में भारत में हुए 50 ओवर के विश्व कप में खेले थे। ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को चयन के लिए नहीं चुना गया है।

India vs England ODI series full schedule, squads and live streaming 2025: एकदिवसीय सीरीज का कार्यक्रम, लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग विवरण-

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज कब शुरू होगी? भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज गुरुवार 6 फरवरी से शुरू होगी।

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान टॉस कितने बजे होगा? भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए मैच का समय क्या है? भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे।

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का भारत में कौन से टीवी चैनल सीधा प्रसारण करेंगे? भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर टीम की अगुआई करेंगे और लंकाशर का यह खिलाड़ी भारत के खिलाफ इंग्लैंड की कप्तानी करेगा। फॉर्म में चल रहे हैरी ब्रूक भारत में अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय क्रिकेट खेलने का एक और मौका मिलेगा। इंग्लैंड में कई खिलाड़ी रन बनाने में सफल हुए हैं।