India vs England 1st T20 2025: भारत सीरीज में 1-0 से आगे, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, चहल से आगे अर्शदीप, कोलकाता में अभिषेक, 34 गेंद और 79 रन

Highlights India vs England 1st T20 2025 live score: इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट (शून्य) और बेन डकेट (04) को आउट किया। India vs England 1st T20 2025 live score: ‘मिस्ट्री स्पिनर’ वरुण चक्रवर्ती ने 23 रन देकर 3 विकेट निकाले। India vs England 1st T20 2025 live score: इंग्लैंड के सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।

India vs England 1st T20 2025 live score: भारत ने बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर 05 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए। जवाब में भारत ने 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट (शून्य) और बेन डकेट (04) को आउट किया। इस प्रदर्शन की बदौलत अर्शदीप टी20 अंतरराष्ट्रीय में युजवेंद्र चहल को पछाड़कर 97 विकेट से भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।

India vs England 1st T20 2025 live score: T20I में एक स्थान पर सबसे अधिक लगातार जीत (पूर्ण सदस्य टीमें)-

8 इंग्लैंड - कार्डिफ़ (2010-21)

7 पाकिस्तान - कराची (2008-21)

7 भारत - कोलकाता (2016-25) *।

ईडन गार्डन्स में अभिषेक शर्मा ने रनों की बारिश कर दी और 20 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। 34 गेंद में 79 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने 68 रन की पारी खेली। भारतीय स्पिन तिकड़ी ने 12 ओवर में 67 रन देकर पांच विकेट झटके। ‘मिस्ट्री स्पिनर’ वरुण चक्रवर्ती ने 23 रन देकर 3 विकेट निकाले। इंग्लैंड के सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।

कोच गौतम गंभीर ने फिट हुए मोहम्मद शमी को अंतिम एकादश में शामिल नहीं करने का फैसला किया। भारत ने ओस गिरने के बावजूद तीन स्पिनर चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को शामिल करने का फैसला किया। पटेल ने 22 रन देकर दो विकेट झटके। बिश्नोई को कोई विकेट नहीं मिला। इन तीनों ने कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार ने अपने स्पिनरों का बखूबी इस्तेमाल किया।

बटलर को छोड़कर इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई भी भागीदारी बनाने में संघर्ष करते नजर आये और कप्तान ने 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। चक्रवर्ती ने पावरप्ले के बाद लय हासिल करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी घरेलू टीम के मैदान पर शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने हैरी ब्रुक (17) और लियाम लिविंगस्टोन (शून्य) को लगातार आउट करने के बाद बटलर की पारी खत्म की।