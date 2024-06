India vs Bangladesh T20 World Cup 2024: जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार भारतीय टीम, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश की बारी, कहां देखें लाइव मैच

Highlights India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: कंगारू टीम ने 28 रन से जीत हासिल की। India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: अफगान टीम को 47 रन से हराया।

India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: भारतीय टीम ने सुपर-8 में पहली बाधा को पार कर लिया। कल रात 8 बजे से एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके बाद 24 जून को भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। भारत ने अफगानिस्तान को हराकर जीत से शुरुआत की है। बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया से हार को सामना करना पड़ा। बारिश से प्रभावित मैच में कंगारू टीम ने 28 रन से जीत हासिल की। अफगान टीम को 47 रन से हराया। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा।

India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: लाइव स्ट्रीमिंग-

कब और कहाँ लाइव देखें? गुरुवार, 22 जून को रात 8 बजे IST से शुरू होगा। केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा।

लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

मोबाइल पर ऑनलाइन कैसे देखें? लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर मुफ्त में उपलब्ध होगी।

India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: हेड टू हेड टी20I क्रिकेट आंकड़े-

मैचः 13

भारतः 12

बांग्लादेशः 1

विश्व कप में भारत के पक्ष में रिकॉर्ड 4-0 है।

India vs Bangladesh, 47th Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: टीमें-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), तस्कीन अहमद, लिटन दास, सौम्या सरकार, तंजीद हसन तमीम, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह रियाद, जैकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब।

जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार भारतीय टीम टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के मैच में शनिवार को अपने स्टार बल्लेबाजों के फॉर्म में लौटने की उम्मीद के साथ बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी चूंकि प्रतिद्वंद्वी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसे हलके में कतई नहीं लिया जा सकता। दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है लेकिन बांग्लादेश उलटफेर करने में माहिर है।

टीम इंडिया को इसका बखूबी इल्म है। खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर आठ चरण के पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बाकी दोनों मैचों के बीच ज्यादा अंतराल नहीं है लिहाजा कप्तान रोहित शर्मा उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके स्टार खिलाड़ी रंगत में लौटें। विराट कोहली और रोहित ने अच्छी शुरुआत की लेकिन बड़ी पारी अभी तक नहीं खेल सके हैं।

बायें हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे को बीच के और डेथ ओवरों में छक्के लगाने के लिये टीम में रखा गया था लेकिन अभी तक वह अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। आईपीएल में जिस फॉर्म के कारण उन्हें भारतीय टीम में जगह दी गई थी, वह अभी तक नजर नहीं आया है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ ग्रुप मैच में नाबाद 31 रन बनाये लेकिन सूर्यकुमार यादव के प्रयासों से भारत को जीत मिली।

एक और बार उनके नाकाम रहने पर टीम प्रबंधन संजू सैमसन को उतारने का फैसला ले सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पंड्या का बल्लेबाजी फॉर्म में लौटना सुखद रहा। गेंदबाजी में भारत उसी संयोजन को उतार सकता है। बायें हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ ही मौका मिला और वह प्रभावी साबित हुए।

मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा था ,‘बायें हाथ के तीन स्पिनरों को उतारने से फायदा मिला है। इनमें से एक कलाई का स्पिनर और दो ऊंगली के स्पिनर हैं। इन तीनों का संयोजन जबर्दस्त रहा है। हमारे पास अच्छी टीम है और हमारा तालमेल बेहतरीन है । हम आपस में बात करते हैं कि क्या कारगर साबित हो रहा है और क्या नहीं। एक ईकाई के रूप में गेंदबाजी करने पर यह बहुत जरूरी है।’

वेस्टइंडीज में भारत का एकमात्र लक्ष्य खिताब जीतना है और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन उसी सिलसिले में अगला कदम होगा चूंकि 24 जून को सामना आस्ट्रेलिया से है। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अभी तक निराश किया है और उसे उम्मीदें बनाये रखने के लिये हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। उसे टीम में पावर हिटर्स की कमी खल रही है।

सलामी बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद खान के खराब प्रदर्शन ने भी उसकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने आस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद कहा था ,‘शीर्षक्रम का रन बनाना जरूरी है। उम्मीद है कि गेंदबाज भी फॉर्म में लौटेंगे। हमारा लक्ष्य भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का है।’ बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने चुनौती जसप्रीत बुमराह का सामना करने की है जो अब तक बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनका इकॉनॉमी रेट 3 . 46 रहा है।