India Vs Bangladesh: चेन्नई में बारिश बिगाड़ सकती है खेल, जानिए कैसा होगा मौसम, एमए चिदंबरम स्टेडियम में है पहला मुकाबला

India Vs Bangladesh 1st Test Day 1 Weather Prediction: कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। टीम इंडिया 45 दिनों के बाद मैदान पर उतर रही है। पिछले 8 महीनों में यह भारत का पहला टेस्ट मैच है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार तीसरी बार जगह बनाने के लिए बेहद अहम है। सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि 8 महीने बाद भारत के पहले टेस्ट मैच में बारिश खलल डाल सकती है।

19 सितंबर (गुरुवार) को कैसा होगा चेन्नई का मौसम

मौसम के कारण इस अहम मैच में खलल पड़ने की संभावना है। Accuweather.com के अनुसार, गुरुवार को दिन के समय बारिश होने की 41% संभावना है। इसके अलावा, दिन के समय आंधी आने की 8% संभावना है। हालांकि, पूर्वानुमान के अनुसार केवल एक घंटे के लिए बारिश हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर बारिश होती है, तो भी मैच आंशिक रूप से ही प्रभावित होगा। अगर बारिश हुई भी तो केवल कुछ घंटों का खेल ही प्रभावित होने की संभावना है।

बांग्लादेश की टीम इस सीरीज से पहले पाकिस्तान को उसके घर में 2-0 से हरा कर आई है इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों साफ कर चुके हैं कि उनके लिए सभी मैच बराबर महत्वपूर्ण होते हैं और टीम इंडिया इसे हल्के में नहीं ले रही है। इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा बड़े कीर्तिमान अपने नाम करने के बेहद करीब हैं।

रोहित शर्मा एक शतक लगाते ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 10 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय होंगे। सिर्फ 6 विकेट लेकर जडेजा 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा विश्व के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन मौजूदा डब्ल्यूटीसी 2023-25 सीजन में 42 विकेट ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेज़लवुड के 51 विकेटों को पीछे छोड़ने के लिए अश्विन को बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट की आवश्यकता है।

पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल।