India vs Australia: ब्रिसबेन और लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की हार, अंडर-19 टीम ने घर में घुसकर सूपड़ा साफ किया और भारत ए ने 5 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा

India vs Australia News: भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 167 रनों के बड़े अंतर से हराकर तीन मैचों की युवा एकदिवसीय सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 17:43 IST2025-09-26T17:38:04+5:302025-09-26T17:43:35+5:30

India vs Australia News INDU-19-280 AUSU-19-113 India U19 won 167 runs AUSA 420-185 INDA 194-413 India A won by 5 wkts | India vs Australia: ब्रिसबेन और लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की हार, अंडर-19 टीम ने घर में घुसकर सूपड़ा साफ किया और भारत ए ने 5 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा

photo- bcci

googleNewsNext
Highlights 5 विकेट से मात देकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया।2 मैच की सीरीज भारत ने 1-0 से अपने नाम किया।सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया।

India vs Australia News: भारतीय क्रिकेट टीम ने कमाल के साथ धमाल किया। ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 167 रन से हराकर सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया और लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए को 5 विकेट से मात देकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया। 2 मैच की सीरीज भारत ने 1-0 से अपने नाम किया। मध्यक्रम के बल्लेबाज वेदांत त्रिवेदी और राहुल कुमार के अर्धशतकों और वामहस्त स्पिनर खिलान पटेल के चार विकेट की बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 167 रनों के बड़े अंतर से हराकर तीन मैचों की युवा एकदिवसीय सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया।

 

वेदांत (92 गेंदों पर 86 रन) और राहुल (84 गेंदों पर 62 रन) की चौथे विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी से भारत ने नौ विकेट पर 280 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ए को अच्छी शुरुआत नहीं मिली और टीम ने 39 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उद्धव मोहन (26 रन पर तीन विकेट) और स्पिनर खिलान पटेल (26 रन पर चार विकेट) के लगातार दबाव के कारण घरेलू टीम 28.3 ओवर में सिर्फ 113 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने पिछले दो मैचों में मेजबान टीम को सात विकेट और 51 रनों से हराया था।

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान आयुष म्हात्रे (चार) और आक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (16) के विकेट जल्दी गिरने से झटका लगा। म्हात्रे लगातार तीसरी बार दहाई के आंकड़े पर पहुंचने में नाकाम रहे। सातवें ओवर में 36 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद वेदांत ने विहान मल्होत्रा (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी कर भारतीय पारी को पटरी पर लाना शुरू किया।

वेदांत ने इस दौरे का दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 92 गेंद की पारी में आठ चौके लगाये। विकेटकीपर बल्लेबाज हरवंश पंगलिया (23) और पुछल्ले बल्लेबाज खिलान पटेल के नाबाद 19 रनों ने भारत अंडर-19 को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए घरेलू टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रही और सिर्फ़ तीन बल्लेबाज़ ही दोहरे अंक में पहुंच पाए।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaAustralia Cricket Teamटीम इंडियाऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम