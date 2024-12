India vs Australia 3rd Test Day 5: 54 ओवर में 275 रन?, भारत के सामने लक्ष्य, जानें अपडेट

Highlights India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 5: खराब मौसम की चेतावनी डिजिटल स्कोरबोर्ड पर दिखाई गई। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 5: कंगारू टीम ने 7 विकेट पर 89 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 5: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 275 रन का लक्ष्य रखा है।

India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 5: बिजली कड़कने और बारिश के कारण भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें दिन बुधवार को पहले सत्र में 24 गेंदें ही डाली जा सकी। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 275 रन का लक्ष्य रखा है। कंगारू टीम ने 7 विकेट पर 89 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जसप्रीत बुमराह ने 3, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लिए। दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंस ने सबसे अधिक 22 रन बनाए। एलेक्स कैरी 20 पर नाबाद रहे और टी हेड 17 रन बनाए। गाबा पर भारत की पहली पारी 260 रन पर खत्म होने के साथ ही खराब मौसम की चेतावनी डिजिटल स्कोरबोर्ड पर दिखाई गई। आकाश दीप (31) आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे जो ट्रेविस हेड का शिकार हुए।

Innings Break!



Australia have declared after posting 89/7 in the 2nd innings.#TeamIndia need 275 runs to win the 3rd Test



Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvINDpic.twitter.com/bBCu6G0pN5 — BCCI (@BCCI) December 18, 2024

It's all happening here!



Siraj gets the big wicket of Steve Smith, who is caught behind for 4 runs.



It's all happening here!

Siraj gets the big wicket of Steve Smith, who is caught behind for 4 runs.

— BCCI (@BCCI) December 18, 2024

आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन बुधवार को दूसरी पारी सात विकेट पर 89 रन के स्कोर पर घोषित करने का साहसिक फैसला लेकर भारत को 275 रन का लक्ष्य दिया । बारिश के कारण सुबह के सत्र में खेल नहीं हो सका और अब नतीजा निकलने के लिये पर्याप्त समय नहीं बचा है जिसे देखते हुए आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने विकेट की चिंता किये बिना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की । आस्ट्रेलिया ने 18 ओवर खेले और एलेक्स कैरी (20 गेंद में 20 रन), पैट कमिंस (10 गेंद में 22 रन) और ट्रेविस हेड (19 गेंद में 17 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके ।

भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के आठ रन बना लिये थे जब बारिश के कारण चाय ब्रेक जल्दी लेना पड़ा । भारत के लिये एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने 18 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि मोहम्मद सिराज और आकाश दीप को दो दो विकेट मिले । नाथन मैकस्वीनी (चार) और मार्नस लाबुशेन (एक) को आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद से छेड़खानी का खामियाजा भुगतना पड़ा जबकि उस्मान ख्वाजा (आठ) और मिचेल मार्श (दो) अच्छी गेंदों पर आउट हुए । आस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के जड़े ।

इससे पहले बिजली कड़कने और बारिश के कारण पहले सत्र में 24 गेंदें ही डाली जा सकी । गाबा पर भारत की पहली पारी 260 रन पर खत्म होने के साथ ही खराब मौसम की चेतावनी डिजिटल स्कोरबोर्ड पर दिखाई गई । आकाश दीप (31) आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे जो ट्रेविस हेड का शिकार हुए । उन्होंने जसप्रीत बुमराह (नाबाद 10) के साथ आखिरी विकेट के लिये 47 रन जोड़े ।

दोनों ने चौथे दिन भारत को फॉलोआन से बचाया था । आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 185 रन की बढत मिली । भारतीय पारी खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ही रहने को कहा गया जबकि प्रशंसकों से सीमारेखा से दूर खुद को बारिश से बचाते हुए जगह लेने को कहा गया । भारी बारिश के कारण इसके बाद कोई खेल नहीं हो सका । पूरा मैच खराब मौसम और बारिश से बाधित रहा है और पांच में से चार दिन कई बार खेल रोका गया । सिर्फ दूसरे दिन ही पूरा खेल हो सका था ।