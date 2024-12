India vs Australia 3rd Test Day 2: हेड और स्मिथ में 159 रन की साझेदारी?, भारतीय बॉलर पर टूटे पड़े ट्रेविस, बैक टू बैक शतक

Highlights India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 2: चौथे विकेट के लिए 159 रन की अटूट साझेदारी की। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया की वापसी करायी। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 2: स्टीव स्मिथ 65 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 2: शानदार लय में चल रहे ट्रेविस हेड की नाबाद शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन चाय के विश्राम तक तीन विकेट पर 234 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। चाय के विश्राम के समय हेड 103 और अनुभवी स्टीव स्मिथ 65 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 159 रन की अटूट साझेदारी कर मैच में ऑस्ट्रेलिया की वापसी करायी। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के दूसरे सत्र में बिना विकेट गंवाये 27 ओवर में 130 रन बनाकर दबदबा कायम किया।

वज़ीर मोहम्मदः पोर्ट ऑफ स्पेन, 1958

एल्विन कालीचरणः पोर्ट ऑफ स्पेन, 1974

मार्वन अटापट्टूः कोलंबो एसएससी, 2001

रामनरेश सरवनः किंग्स्टन - 2004

मोहम्मद अशरफुलः चैटोग्राम, एमए अजीज - 2004

ट्रैविस हेडः ब्रिस्बेन गाबा, 2024

It's all happening here at the Gabba.



Siraj switches the bails, Marnus departs in the next over.



Nitish Kumar Reddy with his first wicket here at the Gabba as Marnus Labuschagne is caught at slips.



Virat Kohli with a fine catch!



