India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test: रिकॉर्ड तोड़ 47,566 दर्शक?, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने रचा इतिहास

Highlights भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर आउट हो गई। पारी में विकेट को देखते हुए मैं आक्रामक खेलने की स्थिति में नहीं था। मैं 50 . 50 जोखिम ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया।

India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने इतिहास कायम कर दिया। पहले दिन 47,566 दर्शक पहुंचे। भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ दर्शक स्टैंड में आएं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच किसी टेस्ट मैच के पहले दिन की अब तक की सबसे अधिक उपस्थिति है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान आस्ट्रेलिया में भारी संख्या में दर्शक मैदान में आये हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने एक्स पर लिखा,‘रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहले दिन 45000 से अधिक दर्शक।’ इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट में दर्शक संख्या का अब तक का रिकॉर्ड टूटा था। एससीजी पर लंच के समय तक 45465 दर्शक थे, जबकि पिछली रिकॉर्ड 44901 का था और 2003 . 04 में बना था।

विकेट ऐसा था कि आक्रामक खेलने की मनोदशा में नहीं था: पंत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टेस्ट के पहले दिन उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी की क्योंकि एससीजी की पिच ऐसी थी कि वह स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखा ही नहीं सके। मेलबर्न में पिछले टेस्ट में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने के बाद आलोचना झेल रहे पंत ने 98 गेंद में 40 रन बनाये।

भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर आउट हो गई। पंत ने पहले दिन के खेल के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘इस पारी में विकेट को देखते हुए मैं आक्रामक खेलने की स्थिति में नहीं था।’ उन्होंने कहा ,‘कई बार आपको रक्षात्मक खेलना पड़ता है। कई बार ऐसे मौके थे जब मैं 50 . 50 जोखिम ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया।’ पंत ने कहा कि वह बतौर बल्लेबाज परिपक्व हो रहे हैं।

आक्रामकता और रक्षात्मक खेल के बीच संतुलन बनाना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा ,‘आप स्वाभाविक बल्लेबाजी करना चाहते हैं लेकिन आक्रामकता और रक्षात्मक खेल में संतुलन बनाना भी सीखते हैं ।’’ पंत ने स्वीकार किया कि अच्छा नहीं खेलने पर बल्लेबाज चीजों को उलझा देता है। उन्होंने कहा ,‘जब आप अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं।’