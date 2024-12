India vs Australia highlights, 4th Test: पहले दिन रिकॉर्ड 87242 दर्शक?, 15 दिन पहले बिके थे टिकट

Highlights आखिरी सत्र में बुमराह ने भारतीय टीम को मैच में लौटाया। चौथे टेस्ट के पहले दिन के टिकट मैच से दो सप्ताह पहले ही बिक गए थे। टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट में एक दिन की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड है।

India vs Australia highlights, 4th Test Day 1: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन रिकॉर्ड 87242 दर्शक मैदान में जुटे जो दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट में एक दिन की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड है। चौथे टेस्ट के पहले दिन के टिकट मैच से दो सप्ताह पहले ही बिक गए थे। दर्शकों को पहले दिन रोमांचक क्रिकेट भी देखने को मिला जब आस्ट्रेलिया के लिये पदार्पण करने वाले सैम कोंस्टास ने पहले सत्र में जसप्रीत बुमराह को दो छक्के जड़े। आखिरी सत्र में बुमराह ने भारतीय टीम को मैच में लौटाया।

That's Stumps on Day 1



Australia reach 311/6 with Jasprit Bumrah leading the way with 3️⃣ wickets



आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को छह विकेट पर 311 रन बना लिये । टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 19 वर्ष के सैम कोंस्टास ने 65 गेंद में 60 रन बनाये जबकि उस्मान ख्वाजा ने 57 और मार्नस लाबुशेन ने 72 रन का योगदान दिया।

पहले दिन का खेल समाप्त होने पर स्टीव स्मिथ 68 और कप्तान पैट कमिंस आठ रन बनाकर खेल रहे थे । भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट लिये जबकि आकाश दीप, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिला।