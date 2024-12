India vs Australia 4th Test Day 1 Score: डेब्यू मैच में जड़ा अर्धशतक, बुमराह की गेंद पर मारे छक्के; जानें कौन हैं सैम कोंस्टस

India vs Australia 4th Test Day 1 Live Score: ऑस्ट्रेलिया के युवा सैम कोंस्टास ने अपने पदार्पण टेस्ट में आक्रामक अर्धशतक लगाया जिससे आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को लंच तक एक विकेट पर 112 रन बना लिये। 19 वर्ष के कोंस्टास ने 65 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 60 रन बनाये। उन्होंने दोनों छक्के भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लगाये। उन्होंने बुमराह के चौथे ओवर में दो चौके और एक छक्का जड़ा। करीब चार साल में टेस्ट क्रिकेट में बुमराह की गेंद पर पहली बार छक्का लगा।

रविंद्र जडेजा ने कोंस्टास को 20वें ओवर में पगबाधा आउट करके उनकी पारी का अंत किया। उस्मान ख्वाजा 38 रन बनाकर क्रीज पर हैं जबकि मार्नस लाबुशेन ने 12 रन बना लिये है।

I've seen cricket all my life, nobody has ever treated Bumrah like this. Sam Constas is some talent, the prodigy took 14 and 18 of his 2 respective overs #INDvAUSpic.twitter.com/6iyc2sHCos