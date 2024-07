India Victory Parade: आ गया फैंस का सैलाब, देखें 10 वीडियो

Highlights वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या के नाम के लगे नारे मरीन ड्राइव पर विराट कोहली के नाम के लगे नारे मरीन ड्राइव पर फैंस का सैलाब, रेलवे स्टेशन, होटल में भारतीय फैंस का जमावड़ा

India Victory Parade:मुंबई में भारी बारिश हो रही है। लेकिन, यह बारिश भी फैंस के जोश को कम करने में कामयाब नहीं हो पाई है। भारी बारिश में भी भारतीय टीम के स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पर फैंस का जनसैलाब उमड़ गया है। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक फैंस की सुनामी आ गई है। बारी-बारी करते हुए आप यह 10 वीडियो देखिए।

मालूम हो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में 17 साल बाद टी-20 विश्व कप जीतने का कारनामा किया है। साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने पहली बार टी-20 विश्व कप जीता था।

29 जून को साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने 7 रनों से हराकर विश्व कप अपने नाम किया। इसके बाद टीम वहां आए तूफान के चलते फंस गए थे। बीसीसीआई के द्वारा एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट के द्वारा टीम इंडिया गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची।

एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। ढोल की ताल पर रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भी थिरके। रोहित शर्मा बेहद खुश नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट से टीम इंडिया होटल गई। वहां पर खिलाड़ियों ने स्पेशल केक काटा। रोहित, विराट और राहुल ने केक काटकर जश्न का आरंभ किया।

इसके बाद सभी खिलाड़ी नाश्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव को जाना और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं दी।

इसके बाद टीम इंडिया दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से स्पेशल फ्लाइट के माध्यम से टीम मुंबई पहुंची। यहां पर रोड शो के लिए स्पेशल बस तैयार की गई।

जिस पर सवार होकर टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करेंगे।