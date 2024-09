IND vs AUS: भारत ने ऑस्ट्रेलिया का किया सूपड़ा साफ, तोड़ा 30 साल पुराना रिकॉर्ड

India Under-19 beat Australia Under-19 by 7 Runs: भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों ने अंतिम ओवर में संयम बरतते हुए बृहस्पतिवार को यहां बड़े स्कोर वाले तीसरे अंडर-19 वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर सात रन की जीत से श्रृंखला में 3-0 से स्वीप किया। भारत की युवा टीम ने पहले वनडे में सात विकेट और दूसरे वनडे में नौ विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत ने सलामी बल्लेबाज रूद्र पटेल (81 गेंद में 77 रन) और कप्तान मोहम्मद अमान (72 गेंद में 71 रन) के अर्धशतकों की बदौलत आठ विकेट पर 324 रन का स्कोर खड़ा किया।

Congratulations to the India U-19 team which emerged triumphant by a comprehensive 3-0 margin in the Youth ODI series against Australia U-19. 👏 👏



This win will boost their confidence going into the upcoming multi day games. 💪 💪 pic.twitter.com/WluZMBJKTx