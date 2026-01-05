15 गेंद में फिफ्टी, पंत ने 18 बॉल में जड़े थे 50 रन?, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर सीरीज पर कब्जा

Highlights SA U19 vs IND U19: 14 साल 282 दिन की उम्र में कप्तानी कर वैभव ने इतिहास रचकर बिहार का नाम चमकाया। SA U19 vs IND U19: कप्तान सूर्यवंशी अंततः 24 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें एक चौका और 10 छक्के शामिल थे। SA U19 vs IND U19: पिछले साल वॉर्सेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों में शतक बनाया था।

बेनोनीः भारत ने घर में घुसकर दक्षिण अफ्रीका को हराया। 3 मैच की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। सीरीज का तीसरा मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा। अंडर-19 विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने धमाल के साथ कमाल किया। भारत ने पहला मैच 25 रन से और दूसरा मैच 8 विकेट से अपने नाम किया। सोमवार को बेनोनी के विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ भारत अंडर-19 के मैच के दौरान युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने ऋषभ पंत के युवा वनडे में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 14 साल 282 दिन की उम्र में कप्तानी कर वैभव ने इतिहास रचकर बिहार का नाम चमकाया।

246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पंत के 18 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2016 अंडर-19 विश्व कप में ढाका में नेपाल के खिलाफ बनाया था। कार्यवाहक कप्तान सूर्यवंशी अंततः 24 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें एक चौका और 10 छक्के शामिल थे।

14 वर्षीय सूर्यवंशी के नाम इस स्तर पर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी है, जब उन्होंने पिछले साल वॉर्सेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों में शतक बनाया था। भारत अंडर-19 विश्व कप की तैयारी के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रहा है। यह सीरीज 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू हो रही है।

कप्तान वैभव सूर्यवंशी की 24 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने सोमवार को यहां युवा वनडे श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से आठ विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत ने तीन मैचों की इस श्रृंखला में इससे पहले विलोमूर पार्क में खेले गए पहले वनडे में डकवर्थ लुईस पद्धति से 25 रन से जीत दर्ज की थी।

श्रृंखला में दूसरी बार खराब मौसम से मैच प्रभावित हुआ। आकाशीय बिजली गिरने के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा और भारतीय टीम के लिए लक्ष्य को संशोधित करके 27 ओवरों में 174 रन कर दिया गया। भारतीय टीम ने 12.5 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बना लिये तब आकाशीय बिजली गिरने के कारण खेल रोकना पड़ा।

खेल शुरू होने पर भारत ने 23.3 ओवर में दो विकेट 176 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय पारी के दौरान खराब मौसम के कारण शुरुआती रुकावट से पहले सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 10 छक्के और एक चौका जड़ा मैच पर टीम की पकड़ मजबूत कर दी।

वेदांत त्रिवेदी (57 गेंदों पर 31 रन नाबाद) और अभिज्ञान कुंडू (42 गेंदों पर 48 रन नाबाद) ने तीसरे विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। इससे पहले जेसन रोल्स की 117 गेंद में सात चौके और तीन छक्के की मदद से खेली गयी 114 रन की पारी से दक्षिण अफ्रीका 49.3 ओवर में ऑल आउट होने से पहले 245 रनों तक पहुंचने में सफल रहा।

भारत के लिए किशन सिंह ने 8.3 ओवर में 46 रन देकर चार विकेट चटकाये। श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार को खेला जायेगा। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ भारत अंडर-19 के दूसरे युवा वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीरीज से पहले टीम के कप्तान नियुक्त किए गए 14 वर्षीय वैभव ने मात्र 24 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली।

उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं और अपनी पारी में एक चौका और 10 गगनचुंबी छक्के जड़े। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम मेहमान टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने 245 रनों पर ऑल आउट हो गई थी।

जवाब में, सूर्यवंशी ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई और छक्के लगाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण के बावजूद रनों की रफ्तार रोकने में नाकाम रहने पर उन्होंने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।