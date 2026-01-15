India U19 vs USA U19 ICC Under-19 World Cup 2026: हेनिल पटेल ने झटके 5 विकेट, 107 पर ढेर अमेरिका

HighlightsIndia U19 vs USA U19 Live Score, ICC Under-19 World Cup 2026: दीपेश देवेंद्रन और हेनिल पटेल 1-1 विकेट अपने नाम कर चुके है। India U19 vs USA U19 Live Score, ICC Under-19 World Cup 2026: अमेरिका की कप्तानी उत्कर्ष श्रीवास्तव कर रहे हैं।India U19 vs USA U19 Live Score, ICC Under-19 World Cup 2026: आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा जैसे शानदार बल्लेबाज भी हैं।
बुलावायोः भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने बृहस्पतिवार को यहां अंडर-19 विश्व कप के पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने के लिए चुनौती पेश कर रहे भारत की टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार बल्लेबाज के अलावा आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा जैसे शानदार बल्लेबाज भी हैं। भारतीय तेज गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और 107 रन पर अमेरिका की टीम आउट हो गई। हेनिल पटेल ने अभी तक 5 और दीपेश देवेंद्रन, खीलन पटेल और अंबरीश ने1- 1 विकेट अपने नाम कर चुके है।
भारत का पहले गेंदबाजी करने का फैसला शायद आसमान में बादल छाए होने की वजह से हो सकता है जिससे उसके तेज गेंदबाजों, विशेषकर लंबे कद के दीपेश देवेंद्रन को शुरुआत में मदद मिल सकती है। अमेरिका की कप्तानी उत्कर्ष श्रीवास्तव कर रहे हैं।