India tour South Africa in November 2024: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच की टी20 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, कार्यक्रम की घोषणा, इस दिन से शुरू, देखें लिस्ट

Highlights India tour South Africa in November 2024: चार मैचों की छोटी टी20ई सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। India tour South Africa in November 2024: चार टी-20 मैचों में से पहला 8 नवंबर को किंग्समीड, डरबन में खेला जाएगा। India tour South Africa in November 2024: टीमें 10 नवंबर को दूसरे गेम के लिए गकेबरहा जाएंगी।

India tour South Africa in November 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप के बार भारतीय टीम नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। इस दौरान भारत और साउथ अफ्रीका की टीम 4 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। सीरीज की शुरुआत 8 नवंबर से होने जा रहा है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका और बीसीसीआई ने घोषणा की। भारत नवंबर 2024 में चार मैचों की छोटी टी20ई सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। 2023-24 में तीनों प्रारूप खेलने के बाद यह भारतीय पुरुष टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे का लगातार दूसरा वर्ष होगा।

