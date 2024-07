India tour of Sri Lanka: बीसीसीआई ने जारी किया श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल, देखें टी20 और वनडे मैचों की पूरी सूची

Highlights सफेद गेंद के दौरे की शुरुआत पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई (26, 27, 29 जुलाई) से होगी इसके बाद कोलंबो में आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज (1, 4, 7 अगस्त) खेली जाएगी पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम सीरीज के टी20आई चरण की मेजबानी करेगा जबकि आर प्रेमदासा 50 ओवर के मैचों की मेजबानी करेगा

India tour of Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम जारी किया। सफेद गेंद के दौरे की शुरुआत पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20आई (26, 27, 29 जुलाई) से होगी। इसके बाद कोलंबो में आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज (1, 4, 7 अगस्त) खेली जाएगी। पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम सीरीज के टी20आई चरण की मेजबानी करेगा जबकि आर प्रेमदासा 50 ओवर के मैचों की मेजबानी करेगा। आगामी भारत के श्रीलंका दौरे के लिए मैचों की पूरी सूची नीचे देखें:

पहला टी20 मैच: 26 जुलाई – पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले

दूसरा टी20 मैच: 27 जुलाई – पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले

तीसरा टी20 मैच: 29 जुलाई – पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले

पहला वनडे: 1 अगस्त – आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो

दूसरा वनडे: 4 अगस्त – आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो

तीसरा वनडे: 7 अगस्त – आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो

