स्पिनरों की पिच पर भारत फेल, मिचेल के शतक से न्यूजीलैंड की दमदार जीत

IND vs NZ 2nd ODI: डेरिल मिचेल की नाबाद 131 रन की पारी और विल यंग (87) के साथ तीसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे मैच में बुधवार को यहां भारत को सात विकेट से शिकस्त दी। भारतीय स्पिन गेंदबाज एक बार फिर घरेलू मैदान पर प्रभाव नहीं छोड़ सके और न्यूजीलैंड ने जीत के लिए मिले 285 रन के लक्ष्य को 15 गेंद शेष रहते हासिल कर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। निरंजन शाह स्टेडियम की स्पिनरों की मददगार पिच पर न्यूजीलैंड ने न सिर्फ बेहतर ढंग से परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला बल्कि भारत से कहीं बेहतर प्रदर्शन भी किया। केएल राहुल की 91 गेंदों में खेली गई नाबाद 112 रन की पारी (नौ चौके और एक छक्का) के बावजूद भारत को सात विकेट पर 284 रन ही बना सका। न्यूजीलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए 47.3 ओवर में तीन विकेट पर 286 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। श्रृंखला का निर्णायक तीसरा वनडे रविवार को इंदौर में खेला जाएगा।
न्यूजीलैंड की पिछली भारत यात्रा के दौरान भारत पर 3-0 से टेस्ट श्रृंखला जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विल यंग और डेरिल मिचेल ने इस मैच में भी जरूरी रन गति के छह से अधिक होने के बाद भी संयम और नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी की। दूसरे विकेट के लिए दोनों ने 152 गेंदों में 162 रनों की साझेदारी की और इस दौरान रन गति को पांच से ऊपर रखने में सफल रहे। विल यंग ने 98 गेंदों में 87 रन (सात चौके) की ठोस पारी खेली, जिसे मिचेल की शानदार बल्लेबाजी का पूरा साथ मिला। मिचेल ने स्वीप शॉट का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ अपना तीसरा तथा कुल मिलाकर आठवां शतक जमाया। उन्होंने 117 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए। न्यूजीलैंड की 50 ओवर के इस मुकाबले में जीत ने एक बार फिर उस समस्या को उजागर कर दिया, जिससे भारत पिछले करीब दो साल से टेस्ट क्रिकेट में जूझ रहा हैं। यह समस्या है घरेलू परिस्थितियों में भी भारतीय स्पिन आक्रमण का मेहमान टीम के स्पिनरों के सामने कमजोर पड़ना है। पदार्पण कर रहे बायें हाथ के स्पिनर जेडन लेनॉक्स ने भारतीय बल्लेबाजों पर शानदार नियंत्रण रखा और 10 ओवर में 42 रन देकर एक विकेट लिया। इसके विपरीत, कुलदीप यादव (10 ओवर, 82 रन, एक विकेट) और रविंद्र जडेजा (आठ ओवर में 44 रन) ने 18 ओवर में 126 रन लुटा दिये।
कुलदीप को लगातार शॉट गेंद डालने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पारी के 36वें ओवर में लांग ऑन पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक आसान कैच छोड़ दिया, जिससे मिचेल को 80 रन पर जीवनदान मिल गया। कुलदीप ने यंग को आउट कर तीसरे विकेट की साझेदारी तोड़ा और इसके तुरंत बाद मोहम्मद सिराज ने मिचेल को पगबाधा कर दिया। डीआरएस के जरिए हालांकि फैसला पलट गया क्योंकि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गई थी। इससे पहले माइकल ब्रेसवेल ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट लिया। ग्लेन फिलिप्स के 3 ओवर बिना विकेट के 13 रन समेत, न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने कुल मिलाकर 23 ओवर में 89 रन देकर दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने उस समय भी संयम का प्रदर्शन किया जब हर्षित राणा (52 रन पर एक विकेट) और मोहम्मद सिराज ने नयी गेंद से दबाव बनाया और पावरप्ले के बाद स्कोर एक विकेट पर 34 रन था। राणा ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों को कड़ी चुनौती दी और डेवोन कॉन्वे की ऑफ स्टंप उखाड़ दी। -कॉनवे ने आउट होने से पहले तीन चौके लगाकर सकारात्मक शुरुआत की थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए 24वें ओवर में भारत के चार विकेट 118 रन पर निकाल दिये थे जबकि एक समय स्कोर एक विकेट पर 99 रन था। पिच में रफ्तार नहीं थी और कभी कभी गेंद को नीचे की ओर उछाल मिल रहा था जिससे बल्लेबाजों को परेशानी आ रही थी। कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंद में 56 रन बनाये जो श्रृंखला में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक है।
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत करते हुए काफी कसी हुई गेंदबाजी की। रोहित शर्मा (24) को खाता खोलने में 11 गेंदों तक इंतजार करना पड़ा। रोहित ने कवर्स में एक शानदार ड्राइव लगाया लेकिन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। उन्होंने क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर डीप कवर में विल यंग को कैच थमाया । क्लार्क ने आठ ओवर में 56 रन देकर तीन विकेट चटकाये । भारत के सलामी बल्लेबाज गिल और उसके बाद श्रेयस अय्यर (आठ) खराब शॉट खेलकर आउट हुए । गिल ने धीमी शुरुआत के बाद पैर जमाये और अपनी पारी में नौ चौके तथा फाइन लेग पर एक छक्का जड़ा । वह हालांकि काइल जैमीसन की शॉर्ट गेंद पर चकमा खा गए और मिडविकेट पर डेरिल मिचेल को आसान कैच दे बैठे। अय्यर ने क्लार्क की गेंद पर मिड आफ में मिचेल ब्रासवेल को कैच थमाया। विराट कोहली के आउट होने पर हालांकि निरंजन शाह स्टेडियम में सन्नाटा छा गया । कोहली ने पहली गेंद पर चौका लगाया लेकिन 23 के स्कोर पर क्लार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए । स्थानीय सितारे रविंद्र जडेजा (27) का दर्शकों ने जमकर अभिवादन किया। उन्होंने राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिये 73 रन जोड़कर अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। वह ब्रासवेल की गेंद पर रिटर्न कैच देकर लौटे । इसके बाद राहुल ने नीतिश कुमार रेड्डी (20) के साथ छठे विकेट के लिये 57 रन जोड़े। राहुल ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया।