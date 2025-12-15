IND vs SA: भारत को बड़ा झटका, अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी T20I सीरीज़ से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का नाम बताया

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे और पांचवें T20I से पहले एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑलराउंडर अक्षर पटेल पांच मैचों की सीरीज़ के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि 31 साल के अक्षर बीमारी के कारण अब इस सीरीज़ में आगे नहीं खेल पाएंगे। यह भी कन्फर्म हो गया है कि अक्षर अभी लखनऊ में टीम के साथ हैं, जो भारत और प्रोटियाज़ के बीच चौथे T20I का वेन्यू है।

अक्षर का लखनऊ में आगे मेडिकल चेकअप होगा। मेन्स सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने अब अक्षर की जगह आखिरी दो T20I के लिए शाहबाज़ अहमद को टीम में शामिल किया है, जो लखनऊ (17 दिसंबर) और अहमदाबाद (19 दिसंबर) में खेले जाएंगे।

इससे पहले, अक्षर बीमारी की वजह से धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में तीसरा T20I भी नहीं खेल पाए थे। पांच मैचों की सीरीज़ के तीसरे मैच में मेज़बान टीम ने ज़ोरदार वापसी करते हुए मैच सात विकेट से जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली थी।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दो T20I मैचों में अक्षर ने 23 और 21 रन बनाए, और उन्होंने तीन विकेट भी लिए। मुल्लनपुर में दूसरे T20I में जब भारत को 214 रनों का टारगेट मिला, तो अक्षर को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया। हालांकि, इस कदम की रविचंद्रन अश्विन समेत कई एक्सपर्ट्स ने आलोचना की।

जसप्रीत बुमराह T20I टीम का हिस्सा हैं

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, जो निजी कारणों से तीसरा T20I नहीं खेल पाए थे, टीम का हिस्सा हैं, और उनके चौथे मैच में वापसी करने की संभावना है। इससे पहले, न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने बताया था कि बुमराह के परिवार का कोई करीबी सदस्य अस्पताल में भर्ती था, जिसकी वजह से वह मैच से बाहर थे।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया, "अगर सब ठीक रहा, तो वह चौथे या पांचवें मैच (अहमदाबाद में) के लिए वापसी कर सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता उनके परिवार के सदस्य का ठीक होना है।"

पहले T20I में, बुमराह अर्शदीप सिंह के बाद इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज़ बन गए थे। हालांकि, दूसरे T20I में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उन्होंने 40 से ज़्यादा रन दिए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने बोर्ड पर 210 से ज़्यादा रन बनाए।

अंतिम दो T20I के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज़ अहमद।