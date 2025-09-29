एशिया कप 2025ः भारत 3 और पाकिस्तान 0?, 9वीं बार बना एशिया का चैम्पियन

Highlights पाकिस्तान ने काफी आक्रामक शुरुआत की। पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया लीग, सुपर फोर के बाद फाइनल में हराया।

दुबईः उफ़! क्या मैच था! भारत 9वीं बार एशिया का चैम्पियन बन गया है। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से हराकर एशिया कप खिताब जीता। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। लीग, सुपर फोर के बाद फाइनल में हराया। कुलदीप यादव की अगुआई में स्पिन तिकड़ी के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने एशिया कप फाइनल में रविवार को पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत हासिल की। हार्दिक पंड्या के बगैर उतरी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

-भारत ने अब तक पिछले पाँच एशिया कप प्रतियोगिताओं में से चार में जीत हासिल की है, कुल मिलाकर नौ (सात एकदिवसीय और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय - किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा)।

-भारत ने 2023 के बाद से बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खेले गए 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से प्रत्येक में जीत हासिल की है।

-एशियाई खेल 2023 में दो, टी20 विश्व कप 2024 में आठ और एशिया कप 2025 में सात।

पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में लगातार जीत के साथ खिताब पर कब्ज़ा-

एशिया कप 2016

एशियाई खेल 2023

टी20 विश्व कप 2024

एशिया कप 2025।

टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जीत-

8 विकेट से, मेलबर्न, बेन्सन एंड हेजेस कप 1984/85

8 विकेट से, ढाका, इंडिपेंडेंस कप 1997/98 (बेस्ट ऑफ़ थ्री)

3 विकेट से, ढाका, इंडिपेंडेंस कप 1997/98 (बेस्ट ऑफ़ थ्री)

5 रन से, जोहान्सबर्ग, टी20 विश्व कप 2007

5 विकेट से, दुबई, एशिया कप 2025।

तिलक वर्मा ने टी20I में सफल रन-चेज़-

पारी: 11

रन: 370

औसत: 92.50

एसआर: 134.54

अर्धशतक: 3

सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (38 गेंद में 57 रन) और फखर जमां (35 गेंद में 46 रन) ने दसवें ओवर तक 84 रन की साझेदारी कर ली थी । आखिरी दस ओवर में हालांकि भारतीय स्पिनरों ने उन्हें पूरी तरह दबाव में ला दिया । कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जबकि अक्षर पटेल ने चार ओवर में 26 और वरुण चक्रवर्ती ने 30 रन देकर दो दो विकेट चटकाये ।

एक समय पर पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 113 रन था जब फखर और सईम अयूब क्रीज पर थे । इसके बाद पाकिस्तानी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई । भारत ने आखिरी नौ विकेट 33 रन के भीतर चटका दिये । जसप्रीत बुमराह ने 3 . 1 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिये ।

बुमराह ने बीसवें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद विमान गिरने के जैसा इशारा करते हुए उन्हें विदाई दी । पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों की ओर भड़काऊ इशारे किये थे । भारतीय स्पिनरों ने आखिरी दस ओवरों में मैच की तस्वीर पलट दी । सभी ने धीमी गेंदबाजी करते हुए बाहर की तरफ गेंदें डाली ।

पाकिस्तान ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों को नसीहतें दी । भारत को पावरप्ले में हार्दिक की कमी खली । फरहान ने पिछले दो मैचों की ही तरह बुमराह को बखूबी खेला । शिवम दुबे को भी पहले दो ओवरों में चौके लगे । पाकिस्तान ने पावरप्ले का पूरा इस्तेमाल करके 45 रन बनाये और एक भी विकेट नहीं गंवाई ।

फरहान ने वरुण , कुलदीप और अक्षर को एक एक छक्का जड़ा जबकि फखर ने कुलदीप को स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया । फखर ने 50 रन 35 गेंद में पूरे किये लेकिन जश्न नहीं मनाया । ब्रेक के बाद वरूण ने फरहान को डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों लपकवाया । सईम और फखर स्कोर को 113 रन तक ले गए जिसके बाद कोई बल्लेबाज योगदान नहीं दे सका ।