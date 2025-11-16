IND vs SA: भारत ने लिया बदला?, दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त

India A vs South Africa A, 2nd Unofficial ODI: भारत ने मेहमान टीम को 20.3 ओवर में 132 रन पर समेटने के बाद 27.5 ओवर में एक विकेट पर 135 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 16, 2025 21:50 IST2025-11-16T21:48:16+5:302025-11-16T21:50:39+5:30

India A vs South Africa A, 2nd Unofficial ODI India A won 9 wkts RSAA 132 INDA 135-1 score 2-0 lead in 3-match series | IND vs SA: भारत ने लिया बदला?, दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त

file photo

HighlightsIndia A vs South Africa A, 2nd Unofficial ODI: दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत मिली।India A vs South Africa A, 2nd Unofficial ODI: एक भी खिलाड़ी 40 रन के स्कोर से ऊपर रन नहीं बना सका।India A vs South Africa A, 2nd Unofficial ODI: रिवाल्डो मूनसामी (33 रन) दक्षिण अफ्रीका के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। 

राजकोटः भारत ए की टीम ने निशांत सिंधु और हर्षित राणा के मिलकर सात विकेट झटकने के बाद रुतुराज गायकवाड़ के नाबाद अर्धशतक से रविवार को यहां दूसरे अनौपचारिक एकदिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ए को नौ विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत ए ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। तेज गेंदबाज राणा (21 रन पर तीन विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर सिंधु (16 रन पर चार विकेट) की बदौलत भारत ने मेहमान टीम को 20.3 ओवर में 132 रन पर समेटने के बाद 27.5 ओवर में एक विकेट पर 135 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अभिषेक शर्मा (22 गेंद में 32 रन) ने आक्रामक पारी खेली और गायकवाड़ (नाबाद 68 रन) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए केवल 8.1 ओवर में 53 रन जोड़ दिए। लेकिन अभिषेक तेज गेंदबाज लुथो सिपामला की गेंद पर लुहान ड्रे प्रिटोरियस को कैच थमाकर आउट हो गए जिससे दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत मिली।

लेकिन गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा (नाबाद 29) ने संयम से खेलते हुए बाकी बचे रन बनाए। गायकवाड़ ने ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रयन की गेंद पर चौका लगाकर जीत दिलाई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज राणा की तेज गति और सिंधु की चतुराई के आगे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए।

इन दोनों गेंदबाजों ने सात विकेट साझा किए। घरेलू टीम के दबदबे के सामने दक्षिण अफ्रीका की पारी में एक भी खिलाड़ी 40 रन के स्कोर से ऊपर रन नहीं बना सका। सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर रिवाल्डो मूनसामी (33 रन) दक्षिण अफ्रीका के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। 

Open in app
टॅग्स :South Africa Cricket TeamTeam Indiaदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटीम इंडिया