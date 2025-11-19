India A vs Oman: 44 गेंद, 53 रन, 7 चौके, 1 छक्का और 1 विकेट, कमाल करते हो हर्ष दूबे, ओमान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में टीम इंडिया

November 19, 2025

India A vs Oman, 10th Match India A won 6 wkts OMAN 135-7 INDA 138-4

दोहाः हर्ष दुबे के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत ए ने मंगलवार को यहां ओमान ए को छह विकेट से हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले के मुकाबले में पाकिस्तान ए से हारने के बाद भारत ए की टीम को प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए ओमान ए को हराना जरूरी था। बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ए की टीम ने ओमान ए को 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 135 रन पर ही रोक दिया। भारतीय टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी की और जितेश शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने 17.5 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।

हर्ष दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया। पहले 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट झटके और बाद में बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंद में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 7 चौके शामिल है। नमन धीर ने 19 गेंद में 30 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी नहीं चले और 13 गेंद में 12 रन बनाए। नेहल बढेरा ने 23 रन की पारी खेली।

