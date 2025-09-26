India A vs Australia A: पहली पारी में 226 रन से पीछे, 411 रन का लक्ष्य और भारत ने 5 विकेट खोकर बनाया, लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज पर 1-0 से कब्जा

India A vs Australia A, 2nd Unofficial Test: केएल राहुल ने 210 गेंद में नाबाद 176 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 26, 2025

India A vs Australia A, 2nd Unofficial Test AUSA 420-185 INDA 194-413 India A won by 5 wkts win series 1-0 PLAYER OF THE MATCH KL Rahul PLAYER OF THE SERIES Josh Philippe | India A vs Australia A: पहली पारी में 226 रन से पीछे, 411 रन का लक्ष्य और भारत ने 5 विकेट खोकर बनाया, लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज पर 1-0 से कब्जा

India A vs Australia A, 2nd Unofficial Test

HighlightsIndia A vs Australia A, 2nd Unofficial Test: भारत ने 5 विकेट पर 413 रन बनाकर जीत हासिल की। India A vs Australia A, 2nd Unofficial Test: भारत की पहली पारी 194 पर आउट हो गई।India A vs Australia A, 2nd Unofficial Test:  2 मैच की सीरीज भारत ने 1-0 से अपने नाम किया।

लखनऊः वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले केएल राहुल ने कमाल की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शानदार शतकीय पंच लगाया और भारत ए को लखनऊ में 5 विकेट से जीत दिलाई। 2 मैच की सीरीज भारत ने 1-0 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले खेलते हुए 420 रन बनाए और भारत की पहली पारी 194 पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ए ने दूसरी पारी में 185 रन बनाए औऱ भारत के सामने 411 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 5 विकेट पर 413 रन बनाकर जीत हासिल की। केएल राहुल ने 210 गेंद में नाबाद 176 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच और जोश फिलिप को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। साई सुदर्शन ने 100 रन बनाए और कप्तान ध्रुव जुरोल ने 56 रन की पारी खेली। पहला मैच ड्रा हुआ था। पहले मैच में देवदत्त पड्डिकल ने 7वां प्रथम श्रेणी शतक लगाया था। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में देवदत्त पड्डिकल को शामिल किया गया है।

