IND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का अर्धशतक, 5 चौके 1 छक्का...

HighlightsIND-W vs SA-W Final: शेफाली वर्मा का अर्धशतक, 5 चौके 1 छक्का...
IND-W vs SA-W Final: भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच आज महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों टीमों की नजरें वर्ल्ड कप 2025 के खिताब पर हैं देखना दिलचस्प होगा की ट्रॉफी कौन जीतेगा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके बाद भारतीय महिला टीम ने बल्लेबाजी करते हुए गजब का खेल दिखाया, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधना ने टीम को मजबूत स्तिथि में पहुंचा दिया, जिसके बाद शेफाली वर्मा ने जोरदार अर्धशतक जड़ा जिसमें उन्होंने 5 चौके 1 छक्का लगाया।