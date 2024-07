IND vs ZIM VIDEO: 8 छक्के और 18 चौके, तीसरे टी20 मैच में रनों की बरसात, गिल, गायकवाड़ और जायसवाल ने जमकर बरसाए रन

Highlights 62 रन की साझेदारी करके टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा पर दो चौके और एक छक्का जड़ा।

IND vs ZIM LIVE Score 3rd T20I: कप्तान शुभमन गिल के अर्धशतक से भारत ने जिंबाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां चार विकेट पर 182 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज गिल ने 49 गेंद में सात चौकों और तीन छक्कों से 66 रन की पारी खेलने के अलावा यशस्वी जायसवाल (36) के साथ पहले विकेट के लिए 67 जबकि रुतुराज गायकवाड़ (49) के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी करके टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जिंबाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा ने 24 जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी ने 25 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

𝙄. 𝘾. 𝙔. 𝙈. 𝙄!



A day to remember for Sai Sudharsan as he makes his T20I debut for #TeamIndia ☺️ 🧢#ZIMvIND | @sais_1509pic.twitter.com/bnHzeCNEm6 — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

Early success with the ball for #TeamIndia! 👏 👏



Two wickets for Avesh Khan & a wicket for Khaleel Ahmed 👍 👍



Follow the Match ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#ZIMvINDpic.twitter.com/wN38Rv6qk8 — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जायसवाल के साथ पावर प्ले में बिना विकेट खोए 55 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। जायसवाल ने ऑफ स्पिनर ब्रायन बेनेट के पहले ही ओवर में दो चौके और एक छक्का मारा जबकि गिल ने अगले ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा पर दो चौके और एक छक्का जड़ा।

1⃣0⃣0⃣ up for #TeamIndia! 👏 👏



5⃣0⃣ up for captain Shubman Gill - his 2nd in T20Is 👌 👌



Follow the Match ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#ZIMvINDpic.twitter.com/4g0BllPGFC — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

जायसवाल ने तेज गेंदबाज तेंडई चतारा की लगातार गेंदों पर भी चौका और छक्का मारा। जायसवाल को 29 रन के निजी स्कोर पर चतारा की गेंद पर स्वीपर कवर पर ताडिवनाशे मरुमानी ने जीवनदान दिया। वह हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए और अगले ओवर में रजा की गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर बेनेट को कैच दे बैठे।

Off in a flash ⚡️



A quickfire start for #TeamIndia, courtesy captain Shubman Gill & Yashasvi Jaiswal 🤝



India 55/0 at the End of Powerplay!



Follow the Match ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#ZIMvINDpic.twitter.com/Qpbz3rM6Pn — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

उन्होंने 27 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और दो छक्के मारे। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा भी सिर्फ 10 रन बनाने के बाद रजा की गेंद पर मरुमानी को कैच दे बैठे। गिल और गायकवाड़ ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 13वें ओवर में वेस्ली माधेवेरे पर छक्के मारे। इसी ओवर में भारत के रनों का शतक पूरा हुआ।

गिल ने चतारा पर चौके के साथ 36 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। गिल और गायकवाड़ ने 17वें ओवर में रजा पर भी छक्के जड़े। गिल हालांकि इसके बाद मुजरबानी की उछाल लेती गेंद को हवा में लहराकर रजा को कैच दे बैठे जबकि गायकवाड़ भी इस तेज गेंदबाज के अंतिम ओवर में माधेवेरे को कैच देकर अर्धशतक से एक रन से चूक गए। गायकवाड़ ने 28 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के मारे।