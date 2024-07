IND vs ZIM: जिम्बाब्वे को कूटने को तैयार, ये 3 घातक बल्लेबाज, तीसरा लगाता है लंबे-लंबे छक्के

Highlights IND vs ZIM 1st T20I: भारत vs जिम्बाब्वे पहला टी20 मैच IND vs ZIM Schedule: इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे शेड्यूल IND vs ZIM 1st T20I: भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच कहां देखें

IND vs ZIM 1st T20I Match: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज कल शनिवार 6 जुलाई से शुरू होने जा रही है, सीरीज में सबकी निगाहें भारत के सलामी बल्लेबाजों पर होगी, ओपनिंग जोड़ी का अभी फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है, खबरों की माने तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ कर सकते हैं।

Zimbabwe players were fine-tuning during a practice session ahead of the first T20I match against India this Saturday 🎥#ZIMvINDpic.twitter.com/e6GAVrorln — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 4, 2024

शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल अभी जिम्बाब्वे नहीं गए हैं, तीसरे मैच में ये तीनों खिलाड़ी अपना दम दिखा सकते हैं, भारत vs जिम्बाब्वे के मैच में शुभमन गिल अपने बल्ले से धमाल मचा सकते हैं, वहीँ संजू सैमसन ने आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की थी, संजू भी अपने बल्ले से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को काफी परेशान करने वाले हैं।

𝐖𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐓𝟐𝟎 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 🇮🇳 ! 🤗#ZIMvINDpic.twitter.com/Oiv5ZxgzaS — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 2, 2024

आखिरी और सबसे घातक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जो लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं, जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों को जमकर कूट सकते हैं, 5 मैच की टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

Team India's first practice session at Harare Sports Club ahead of a five-match T20 series which starts this Saturday 🙌#ZIMvINDpic.twitter.com/QkQ96yJXgQ — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 3, 2024

आपको फिर बता दें संजू सैमसन, शिमव दुबे और यशस्वी जायसवाल पहले दो टी20 नहीं खेलेंगे, बारबाडोस में आए तूफान के कारण टीम इंडिया देरी से भारत पहुंची जिस कारण ये खिलाड़ी टीम के साथ जिम्बाब्वे नहीं जा पाए, फिलहाल इन तीनों खिलाड़ियों की जगह रिप्लेसमेंट के रूप में साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को टीम में जगह मिली है।

Be part of the biggest series of the year when Zimbabwe 🇿🇼 take on India 🇮🇳 in a five-match T20I series starting next week Saturday!



Entry 🎟



💠 US$5 - Rest of Ground

💠 US$10 - Embankment

💠 US$15 - TICSA Stand

💠 US$20 - Centurion and Red Lion#ZIMvINDpic.twitter.com/5qvwY16xPK — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) June 29, 2024

इंडिया vs जिम्बाब्वे का पहला टी20 मैच कल 6 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे शुरू होगा और टॉस चार बजे होगा।

The anticipation is electric as each day passes ... Just 7⃣ days to go! 🤩



Let's gear up for the #ZIMvIND series set for 6 to 14 July 2024 in Harare. pic.twitter.com/FFmUnAIHGo — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) June 29, 2024

6 जुलाई- पहला T20I, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4:30 बजे से

7 जुलाई- दूसरा T20I, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4:30 बजे से

10 जुलाई- तीसरा T20I, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, रात 9:30 बजे से

13 जुलाई- चौथा T20I, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4:30 बजे से

14 जुलाई- पांचवां T20I, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4:30 बजे से