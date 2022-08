IND vs WI T20: भारतीय स्पिनरों का कमाल, 9.2 ओवर, 43 रन और 10 विकेट, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7-1 से हराया, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच और हर्षदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। पूरी सीरीज के दौरान कई खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था।

IND vs WI T20: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एकदिवसीय सीरीज में सूपड़ा (3-0) साफ करने के बाद पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 4-1 से मात दी। दोनों टीम के बीच 8 मैच खेले गए और वेस्टइंडीज टीम केवल दूसरे टी20 में टीम इंडिया को मात दी। 7 मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने बाजी मारी।

टीम इंडिया के गेंदबाज अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच और हर्षदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सिंह ने 5 मैच में 7 विकेट झटके। पूरी सीरीज के दौरान कई खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। वनडे में रोहित शर्मा नहीं शिखर धवन ने कप्तानी की।

वेस्टइंडीज सीरीज में भारतीय टीम ने कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया था। यंग ब्रिगेड के आगे वेस्टइंडीज सूरमा नतमस्तक हो गए। भारतीय स्पिनरों ने 9.2 ओवर में 43 रन देकर सभी 10 विकेट चटकाये। इसमें रवि विश्नोई ने 2.4 ओवर में 16 रन देकर चार तो वही वामहस्त अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट लिए।

5⃣ Matches

7⃣ Wickets@arshdeepsinghh impressed with the ball in the 5⃣-match T20I series & won the Player of the Series award. 👌 👌 #TeamIndia | #WIvINDpic.twitter.com/XI4xzKQW1F — BCCI (@BCCI) August 7, 2022

भारत ने पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज को 88 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 4-1 से जीती। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 188 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज की पारी को 15.4 ओवर में 100 रन पर समेट दिया। श्रेयस अय्यर (64) और दीपक हुड्डा (38) ने आक्रामक बल्लेबाजी की।

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ शिमरोन हेटमायर (35 गेंद में 56 रन) बल्ले से कुछ योगदान दे सके। नियमित कप्तान रोहित की जगह टीम की बागडोर संभाल रहे हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

श्रेयस ने 40 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाने के साथ सलामी बल्लेबाज इशान किशन (13 गेंद में 11 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 38 और हुड्डा के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 7.1 ओवर में 76 रन की साझेदारी की। हुड्डा ने 25 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन बनाये।

For his superb bowling display of 3⃣/1⃣5⃣, @akshar2026 bags the Player of the Match award as #TeamIndia beat West Indies in the fifth #WIvIND T20I to complete a 4-1 series win. 👏 👏



Scorecard 👉 https://t.co/EgKXTtbLEapic.twitter.com/ihN8RyQT4S — BCCI (@BCCI) August 7, 2022

कप्तान हार्दिक ने आखिरी ओवर में रन आउट होने से पहले 16 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 28 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज के लिए ओडीन स्मिथ ने चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिये। मैच में भारतीय टीम के लिए एक बार फिर ने नयी जोड़ी ने पारी का आगाज किया लेकिन इशान टीम में मिले मौके को भुनाने में नाकाम रहे जबकि अय्यर ने आकर्षक शॉट लगाये।

.@bishnoi0056 put on a stunning show with the ball - scalping 4⃣ wickets - and was #TeamIndia's top performer from the second innings of the fifth #WIvIND T20I. 👍 👍



Here's his bowling summary 🔽 pic.twitter.com/M8lbKeJRWJ — BCCI (@BCCI) August 7, 2022

वह और हुड्डा जब बल्लेबाजी कर रहे तब टीम 200 से अधिक रन की ओर बढ़ती दिख रही थी। मैच के 14वें ओवर में बिजली कड़कने के कारण मुकाबले को 15 मिनट के लिए रोकना पड़ा। भारतीय टीम इस समय तीन विकेट पर 135 रन बेहतर स्थिति में थी लेकिन आखिरी के ओवरों टीम उम्मीद के मुताबिक तेजी से रन नहीं बना सकी।

संजू सैमसन(15 रन) एक बार फिर नाकाम रहे तो वही दिनेश कार्तिक (12 रन) लगातार दूसरे मैच में फिनिशर की भूमिका नहीं निभा सके। श्रेयस ने पारी की शुरुआत में भी आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने डोमिनिक ड्रेक्स के खिलाफ लगातार दो चौके जड़कर अपने हाथ खोले। इशान के पवेलियन लौटने के बाद हुड्डा ने कीमो पॉल की गेंद पर विकेटकीपर के ऊपर से चौका जड़ा।

Innings Break!



A solid batting display from #TeamIndia to post 188/7 on the board. 👌 👌



Over to our bowlers now. 👍



Scorecard 👉 https://t.co/EgKXTtbLEa#WIvINDpic.twitter.com/Xo2InbzUEh — BCCI (@BCCI) August 7, 2022

इस दौरान श्रेयस और हुड्डा में टीम में जगह बनाने की होड़ दिखी। श्रेयस ने आठवें ओवर में स्मिथ के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़कर रन गति और तेज किया तो वही हुड्डा ने हेडन वाल्श के खिलाफ आकर्षक छक्का जड़ा। उन्होंने ओबेद मैकॉय के सिर के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का लगाया।