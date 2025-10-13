टेस्ट शतक बनाने वाले पहले वेस्टइंडीज़ ओपनर जॉन कैंपबेल?, छक्के लगाकर शतकीय पंच

IND vs WI LIVE: जॉन कैंपबेल और शाई होप के बीच तीसरे विकेट के लिए 166 रन की अटूट साझेदारी हो गई है। वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच को चौथे दिन खींचने में सफल रही।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 13, 2025 10:36 IST2025-10-13T10:24:19+5:302025-10-13T10:36:13+5:30

IND vs WI LIVE John Campbell first West Indies opener score Test 100 all Tests since March 2023 vs India since Daren Ganga’s 135 in Basseterre in 2006 | टेस्ट शतक बनाने वाले पहले वेस्टइंडीज़ ओपनर जॉन कैंपबेल?, छक्के लगाकर शतकीय पंच

IND vs WI LIVE

HighlightsIND vs WI LIVE: 2002 में ईडन गार्डन्स में वेवेल हिंड्स के शतक के बाद से भारत में ओपनर के रूप में।IND vs WI LIVE: मार्च 2023 के बाद से सभी टेस्ट मैचों में।IND vs WI LIVE: 2006 में बासेटेरे में डैरेन गंगा के 135 रन के बाद से भारत के विरुद्ध।

नई दिल्लीः सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और शाई होप ने कमाल कर दिया। जॉन कैंपबेल टेस्ट शतक बनाने वाले पहले वेस्टइंडीज़ ओपनर हैं। छक्के के साथ शतक पूरा करने वाले वेस्टइंडीड के पांचवें खिलाड़ी हैं। 48 पारी के बाद शतकीय पंच पूरा किया और डैरेन गंगा, इमरुल कायेस और बॉब सिम्पसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जॉन कैंपबेल दिल्ली में अपना पहला टेस्ट शतक लगाने वाले 17वें बल्लेबाज़ हैं। इस सूची में विव रिचर्ड्स और कपिल देव जैसे नाम शामिल हैं। दिल्ली के अलावा किसी भी अन्य भारतीय मैदान पर बल्लेबाज़ ने अपना पहला टेस्ट शतक नहीं लगाया है। कैंपबेल से पहले आखिरी बार नयन मोंगिया ने 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 152 रनों की पारी खेली थी। इन 17 बल्लेबाज़ों में से छह वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ हैं।

  

मार्च 2023 के बाद से सभी टेस्ट मैचों में

2006 में बासेटेरे में डैरेन गंगा के 135 रन के बाद से भारत के विरुद्ध

2002 में ईडन गार्डन्स में वेवेल हिंड्स के शतक के बाद से भारत में ओपनर के रूप में।

IND vs WI LIVE: पहले टेस्ट शतक के लिए सबसे ज़्यादा पारियां-

 58 ट्रेवर गोडार्ड

48 जॉन कैंपबेल*

44 डैरेन गंगा

32 इमरुल कायेस

31 बॉब सिम्पसन।

जॉन कैंपबेल और शाई होप के बीच तीसरे विकेट के लिए 166 रन की अटूट साझेदारी हो गई है। वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच को चौथे दिन खींचने में सफल रही। वेस्टइंडीज फालोऑन मिलने के बाद कमाल की बल्लेबाजी की। मैच में भारत का पलड़ा अब भी काफी भारी है लेकिन कैंपबेल की आत्मविश्वास से भरी पारी से वेस्टइंडीज के नाम रहा।

IND vs WI LIVE: वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने छक्के के साथ अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया-

कॉलिन्स किंग

रॉबर्ट सैमुअल्स

रिडले जैकब्स

शेन डॉरिच

जॉन कैंपबेल।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaWest Indies Cricket TeamICCWorld Test Championshipटीम इंडियावेस्टइंडीज क्रिकेट टीमआईसीसीविश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी)