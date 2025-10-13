IND vs WI: 8 साल बाद शतक, जॉन कैंपबेल के बाद शाई होप ने पूरे किए 100 रन, भारत के खिलाफ शानदार पलटवार

IND vs WI LIVE: जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103*) 2017 में कोलंबो एसएससी में भारत के खिलाफ दिमुथ करुणारत्ने (141) और कुसल मेंडिस (110) के बाद एक ही पारी में शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की पहली जोड़ी हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 13, 2025 12:40 IST2025-10-13T12:34:55+5:302025-10-13T12:40:57+5:30

IND vs WI LIVE Century after 8 years Shai Hope completes 100 runs after John Campbell,brilliant comeback against India Most innings bw two Test 100s  | IND vs WI: 8 साल बाद शतक, जॉन कैंपबेल के बाद शाई होप ने पूरे किए 100 रन, भारत के खिलाफ शानदार पलटवार

IND vs WI: 8 साल बाद शतक, जॉन कैंपबेल के बाद शाई होप ने पूरे किए 100 रन, भारत के खिलाफ शानदार पलटवार

Highlightsपिछली बार 2013 में डुनेडिन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ मैच ड्रॉ रहा था।फ़ॉलो-ऑन दिया गया था, पारी की हार से बचा है।जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी

नई दिल्लीः भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने शानदार पलटवार किया है, जॉन कैंपबेल के बाद शाई होप ने शतक पूरे किए। होप ने 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 214 गेंद में 103 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन सोमवार को दूसरी पारी में तीन विकेट पर 270 रन बनाए। भारत को पहले सत्र में एकमात्र सफलता जॉन कैंपबेल के रूप में मिली जिन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से पहले 115 रन की शानदार पारी खेली। शाई होप ने शतक पूरे किए। भारत ने पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

IND vs WI LIVE: दो टेस्ट शतकों के साथ सर्वाधिक पारियाँ (वेस्टइंडीज)-

58 शाई होप (2017-25) - आज सिलसिला खत्म

47 जर्मेन ब्लैकवुड (2015-20)

46 क्रिस गेल (2005-08)

44 ड्वेन ब्रावो (2005-09)

41 शिवनारायण चंद्रपॉल (1998-02)।

,जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था। यह पहली बार है जब वेस्टइंडीज़ ने 11 टेस्ट मैचों में, जहाँ उन्हें फ़ॉलो-ऑन दिया गया था, पारी की हार से बचा है। पिछली बार 2013 में डुनेडिन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ मैच ड्रॉ रहा था।

जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103*) 2017 में कोलंबो एसएससी में भारत के खिलाफ दिमुथ करुणारत्ने (141) और कुसल मेंडिस (110) के बाद एक ही पारी में शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की पहली जोड़ी हैं। दिल्ली में कमाल करते हुए शतकीय पंच पूरा किया।

Open in app
टॅग्स :West Indies Cricket TeamTeam IndiaShai Hopeवेस्टइंडीज क्रिकेट टीमटीम इंडियाशाई होप