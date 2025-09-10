IND vs UAE: जीत के लिए 58 रन और 27 गेंद में खेल खत्म, यूएई को 9 विकेट से कूटा, 14 सितंबर को पाकिस्तान से टक्कर

Highlights IND vs UAE LIVE: यूएई के लिए अलीशान शराफू (22 रन) और मोहम्मद वसीम (19 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। IND vs UAE LIVE: कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट। IND vs UAE LIVE: शिवम दुबे ने दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट हासिल किए।

IND vs UAE LIVE: स्काई एंड कंपनी का ज़बरदस्त प्रदर्शन। शानदार आगाज और ट्रॉफी की एक और कदम। भारत ने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 9 विकेट से हराकर शुरुआत की। 14 सितंबर को पाकिस्तान मैच से पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को मसल कर रख दिया। टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया और बॉलर ने कमाल का प्रदर्शन किया और 13.1 ओवर में 57 पर पर टीम को आउट कर दिया। मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने 4.1 ओवर में 11 रन देकर 7 विकेट निकाले और भारत 93 गेंद पहले जीत हासिल किया।

Asia Cup T20 2025. 4.3: Simranjeet Singh to Shubman Gill 4 runs, India 60/1

टी20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज-

रोहित शर्मा, आदिल राशिद, अहमदाबाद, 2021

यशस्वी जायसवाल, सिकंदर रज़ा, हरारे, 2024

संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर, मुंबई, वर्ल्ड कप 2025

अभिषेक शर्मा, हैदर अली, दुबई, 2025

पूरे हुए टी20I में सबसे कम गेंद-

93ः नीदरलैंड बनाम श्रीलंका, चटगाँव, 2014

99 ओमान बनाम इंग्लैंड, नॉर्थ साउंड, 2024

103 नीदरलैंड बनाम श्रीलंका, शारजाह, 2021

106 यूएई बनाम भारत, दुबई, 2025

पूर्ण सदस्य टीम द्वारा सबसे ज़्यादा गेंद शेष रहते जीत-

101ः इंग्लैंड बनाम ओमान, नॉर्थ साउंड, 2024

93ः भारत बनाम यूएई, दुबई, 2025

90ः श्रीलंका बनाम नेट चटगाँव, 2014 ट

90 ज़िम्बाब्वे बनाम मोज़ाम्बिक, नैरोबी, 2024

भारत द्वारा पिछला सर्वाधिक: 81 गेंदें बनाम दुबई में स्कॉटलैंड, 2021

Hugs when you give a superb performance with the ball 👏



Kuldeep Yadav ends the night with 4️⃣ wickets

भारत ने बुधवार को यहां कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के बाद एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में घरेलू टीम पर नौ विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा बनाई गई रणनीति को गेंदबाजों ने बखूबी अंजाम दिया जिससे भारत ने यूएई को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा ने 30 रन बनाए।

उप कप्तान शुभमन गिल ने टी20 क्रिकेट में वापसी करते हुए नाबाद 20 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव सात रन बनाकर नाबाद रहे जिन्होंने क्रीज पर उतरते ही पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेजा। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद की पारी के दौरान दो चौके और तीन छक्के जड़े। गिल ने नौ गेंद खेलते हुए दो चौके और एक छक्का जड़ा।

बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह ने कभी गिल को किशोरावस्था में गेंदबाजी की थी और इसे विडंबना ही कहिए कि भारतीय उप-कप्तान ने इसी गेंदबाज पर चौका जड़कर विजयी रन बनाया। भारत का बल्लेबाजी प्रदर्शन एक शानदार नेट सत्र जैसा था जिसमें यूएई के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डालनी है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते ही स्पष्ट हो गया कि मैच समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यूएई के लिए सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू (22 रन) और मोहम्मद वसीम (19 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। कुलदीप को इंग्लैंड में लगातार पांच टेस्ट में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था।

पर उन्होंने कुशलता से गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने तीन ओवर में 19 रन देकर एक विकेट झटका। उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर से केरल में जन्में शराफू (17 गेंद) को आउट कर दिया जिन्होंने तब तक तीन चौके और एक छक्के की मदद से अच्छी शुरूआत की थी।

बुमराह के शराफू को बोल्ड करते ही यूएई की शानदार शुरुआत निराशा में तब्दील हो गई क्योंकि इसके बाद उसके बल्लेबाजों के डगआउट लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। एसोसिएट देशों के खिलाड़ी नियमित रूप से कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती (दो ओवर में चार रन देकर एक विकेट) और अक्षर पटेल (तीन ओवर में 13 रन देकर एक विकेट) जैसे स्पिनरों की तिकड़ी से नहीं खेलते तो उन्हें नहीं पता कि उनका सामना किस तरह किया जाए। शिवम दुबे (दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट) ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों को शानदार अंदाज में आउट किया।

दुबे की गेंदबाजी टी20 विश्व कप में अहम होने वाली है। राहुल चोपड़ा ने कुलदीप के खिलाफ शॉट लगाने की कोशिश की ताकि टीम को मुश्किल से बाहर कर सकें लेकिन लांग ऑन पर कैच आउट हो गए जबकि हर्षित कौशिक को चाइनामैन की गुगली से निपटने का कोई अंदाजा नहीं था। कप्तान मोहम्मद वसीम (22 गेंद) को रन बनाने में दिक्कत हुई।

उन्होंने कुलदीप की गेंद पर स्वीप करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने 81 गेंदें फेंकी (13.1 ओवर में) जिसमें दो वाइड भी शामिल थीं। इसमें से यूएई के बल्लेबाज 52 गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। दुबई की पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो रही है और इस तिकड़ी से लगातार दूसरी टीमों को परेशान करने की उम्मीद है।

𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!



Stunning bowling display from #TeamIndia! 🔥



4⃣ wickets for Kuldeep Yadav

3⃣ wickets for Shivam Dube

1⃣ wicket each for Varun Chakaravarthy, Axar Patel & Jasprit Bumrah



4⃣ wickets for Kuldeep Yadav

3⃣ wickets for Shivam Dube

1⃣ wicket each for Varun Chakaravarthy, Axar Patel & Jasprit Bumrah

कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट जबकि शिवम दुबे ने दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट हासिल किए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लेकर मेजबान यूएई में खलबली मचा दी। भारत 14 सितंबर को धुर विरोधी पाकिस्तान से टकराएगा।

IND vs UAE LIVE: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच ग्रुप ए मैच का स्कोर-

संयुक्त अरब अमीरात:

अलीशान शराफू बो बुमराह 22

मोहम्मद वसीम पगबाधा बो कुलदीप यादव 19

मोहम्मद जोहेब का कुलदीप यादव बो वरुण चक्रवर्ती 02

राहुल चोपड़ा का शुभमन गिल बो कुलदीप यादव 03

आसिफ खान का सैमसन बो दुबे 02

हर्षित कौशिक बो कुलदीप यादव 02

ध्रुव पराशर पगबाधा बो पटेल 01

सिरमनजीत सिंह पगबाधा बो पटेल 01

हैदर अली का सैमसन बो कुलदीप यादव 01

जुनैद सिद्दिकी का सूर्यकुमार यादव बो दुबे 00

मोहम्मद रोहिद नाबाद 02

अतिरिक्त : 02

कुल:

13.1 ओवर में 57 रन पर सिमटा

विकेट पतन:

1-26, 2-29,3-47, 4-48, 5-50, 6-51, 7-52, 8-54, 9-55, 10-57

गेंदबाजी:

हार्दिक पंड्या 1-0-10-0

जसप्रीत बुमराह 3-0-19-1

अक्षर पटेल 3-0-13-1

वरुण चक्रवर्ती 2-0-4-1 ट

कुलदीप यादव 2.1-0-7-4

शिवम दुबे 2-0-4-3।

भारत:

अभिषेक शर्मा का हैदर अली बो जुनैद सिद्दिकी 30

शुभमन गिल नाबाद 20

सूर्यकुमार यादव नाबाद 07

अतिरिक्त : 03

कुल : 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन

विकेट पतन: 1-48

गेंदबाजी:

हैदर अली 1-0-10-0

मोहम्मद रोहिद 1-0-15-0

ध्रुव पराशर 1-0-13-0

जुनैद सिद्दिकी 1-0-16-1

सिमरनजीत सिंह 0.3-0-6-0।