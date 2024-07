IND vs SL: 18 मिनट में टीम इंडिया ने लूटी महफिल, रोमांचक मैच में श्रीलंका को हराया, देखें वीडियो

IND vs SL Live Match: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी-20 मैच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी की, लेकिन अंत में वे लय खो बैठे। श्रीलंका 9 विकेट खोकर 161 रन बनाने में सफल रहा। मैच बाद में बारिश से प्रभावित हुआ और इसलिए भारत को 8 ओवर में 78 रन का लक्ष्य दिया गया। हालांकि भारत ने शानदार बल्लेबाजी की और 9 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से जीत दर्ज की।

आज तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर धमाल करेंगे। टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप (सूपड़ा साफ) पर है।

With the T20I series in the bag, @surya_14kumar will look to lead #TeamIndia to a series whitewash with another win



Catch all the action from the 3rd T20I, LIVE tomorrow