Ind Vs SL 1st T20: भारत की 11वीं लगातार जीत, नोएडा के मावी ने किया धमाका, डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय, टीम इंडिया 1-0 से आगे

Highlights अक्षर पटेल ने 20 गेंद में 31 रन की पारी खेली। श्रीलंका पर दो रन की रोमांचक जीत दर्ज की। भारत को पांच विकेट पर 162 रन तक पहुंचाया।

Ind Vs SL 1st T20: नए साल 2023 में टीम इंडिया ने जीत से शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले शिवम मावी ने धमाका कर दिया। डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले बरिंदर सरन और प्रज्ञान ओझा ने 4-4 विकेट झटके थे। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।

For his brilliant bowling figures of 4/22 on his debut game, Shivam Mavi is our Top Performer from the second innings.



A look at his bowling summary here

भारत में खेले गए टी-20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की लगातार 11वीं जीत हैं। दीपक हुड्डा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हुड्डा ने 23 गेंद में नाबाद 41 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें एक चौका और 4 छक्का शामिल हैं। अक्षर पटेल ने 20 गेंद में 31 रन की पारी खेली।

From claiming a four-wicket haul on debut to the feeling of representing Team India



Bowling Coach Paras Mhambrey Interviews Dream Debutant Shivam Mavi post India's win in the first T20I



Full interview

टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सबसे कम जीत का अंतर (रनों से)-

1 रन बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस 2012

1 रन बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु 2016

2 रन बनाम श्रीलंका, मुंबई 2023 *

3 रन बनाम जिम्बाब्बे, हरारे 2016

4 रन बनाम आयरलैंड, मलहाइड 2022।

भारत के लिए T20I पदार्पण पर सर्वश्रेष्ठ आंकड़ेः

4/10 बरिंदर सरन बनाम जिम्बाब्बे हरारे 2016

4/21 प्रज्ञान ओझा बनाम बांग्लादेश नॉटिंघम 2009

4/22 शिवम मावी बनाम एसएल मुंबई 2023।

पदार्पण कर रहे शिवम मावी के चार विकेट से युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका पर दो रन की रोमांचक जीत दर्ज की। हुड्डा और अक्षर पटेल (20 गेंद में नाबाद 31 रन) की 38 गेंद में 68 रन की अटूट साझेदारी कर भारत को पांच विकेट पर 162 रन तक पहुंचाया।

Decoding Ishan Kishan's superb running catch



Hear from the man himself along with fielding coach T Dilip on the process behind that remarkable grab

श्रीलंका की टीम आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में 160 रन पर आउट हो गयी। मावी ने चार ओवर में महज 22 रन खर्च कर चार सफलता हासिल कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उमरान मलिक ने चार ओवर में 27 रन देकर दो विकेट लिये। श्रीलंका के स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम 94 रन पर पांच विकेट गंवा कर मुश्किल में थी लेकिन हुड्डा ने 23 गेंद में एक चौका चार छक्के जबकि और अक्षर ने 20 गेंद की नाबाद पारी में तीन चौके और एक छक्का जड़ा टीम की वापसी करायी।

Deepak Hooda is adjudged Player of the Match for his fine innings of 41* off 23 deliveries as Team India win by 2 runs.



Scorecard

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के तेज गेंदबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई लेकिन श्रीलंका के कप्तान दासून शनाका ने 27 गेंद में तीन चौके और इतने ही छक्के जड़ित पारी से मैच में टीम की उम्मीदों को बनाये रखा। वानिंदु हसरंगा (10 गेंद में 21) और चमिका करुणारत्ने (16 में नाबाद 23 रन) ने भी आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को आखिर तक मैच में बनाये रखा।

आखिरी ओवर में श्रीलंका को 13 रन चाहिये के लेकिन अक्षर ने छक्का खाने के बाद भी गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और टीम को दो रन से जीत दिला दी। भारत के लिए इशान किशन ने 29 गेंद में 37 और कप्तान हार्दिक पंड्या ने 27 गेंद में 29 रन की उपयोगी पारियां खेली।

श्रीलंका को दो ओवर में 29 रन चाहिए थे और हर्षल के ओवर में करूणारत्ने ने छक्का जड़कर 16 रन बटोरे। आखिरी ओवर में अक्षर के सामने 13 रन का बचाव करने की चुनौती थी लेकिन करुणारत्ने ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर रोमांच बढ़ा दिया। टीम को आखिरी तीन गेंद में पांच रन चाहिये थे लेकिन अक्षर ने धैर्य नहीं खोया।