7 चौके 2 छक्के, मैदान में अंगद बनकर गाड़ा खूंटा, गेंदबाज हुए पसीना-पसीना, श्रीलंका का स्कोर 230 रन...

IND vs SL 1st ODI: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 50 ओवर में 230 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया, अब भारत के सामने 231 रन बनाने का लक्ष्य है।

सबसे ज्यादा रन श्रीलंका के बल्लेबाज दुनित वेल्लालगे ने बनाए उन्होंने 65 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल हैं दुनित वेल्लालगे ने इस पारी से अपनी टीम को मजबूत स्तिथि में लाकर खड़ा कर दिया

श्रीलंका के टॉप ओपनर बल्लेबाज पतुम निसंका ने 75 गेंदों में 56 की पारी खेली जिसमें उनका अर्धशतक शामिल है, इसके बाद वानिंदु हसरंगा ने 35 गेंदें 24 रन बनाए।