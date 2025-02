IND vs SA U19 T20 WC final: 7 मैच और 7 जीत, चैंपियन बनते ही करोड़ों की बौछार?, बीसीसीआई ने की इनाम की घोषणा, पीएम मोदी ने दी बधाई, देखें वीडियो

Highlights सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड को हराकर लगातार छह जीत दर्ज की थीं। फाइनल जीतकर कर 7वीं जीत दर्ज की। निकी प्रसाद की टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

IND vs SA U19 T20 WC final: भारत ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बायुमास ओवल में 2025 अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर विश्व विजेता बन गया है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और निकी प्रसाद की टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चैंपियन भारत ने सुपर सिक्स में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड से बेहतर प्रदर्शन करने से पहले वेस्टइंडीज, मलेशिया और श्रीलंका के खिलाफ अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच जीते थे। सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड को हराकर लगातार छह जीत दर्ज की थीं। फाइनल जीतकर कर 7वीं जीत दर्ज की।

A clinical display from India in the #U19WorldCup 2025 Final to successfully defend their crown 👑



Don’t miss the Final Highlights 🎥⬇️https://t.co/XYnsAWdEUO — ICC (@ICC) February 2, 2025

Immensely proud of our Nari Shakti! Congratulations to the Indian team for emerging victorious in the ICC U19 Women’s T20 World Cup 2025. This victory is the result of our excellent teamwork as well as determination and grit. It will inspire several upcoming athletes. My best… pic.twitter.com/Z2nbGaolSg— Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2025

बीसीसीआई ने भारतीय टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए पांच करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को कुआलालंपुर में अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए पांच करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की। बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों की सराहना की।

From Sachin Tendulkar to Mithali Raj, cricketing fraternity lavishes praise as India seal the #U19WorldCup 2025 title 👏https://t.co/znRxYzQZH2 — ICC (@ICC) February 2, 2025

Memories to last a lifetime for fans at the #U19WorldCup 2025 Final 🤩📸 pic.twitter.com/l96zcHpbh1— ICC (@ICC) February 2, 2025

भारत ने एकतरफा फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार पुरस्कार जीता। इससे पहले उसने पहले चरण में भी टूर्नामेंट जीता था। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘मलेशिया में आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड भारत की अंडर-19 महिला टीम को हार्दिक बधाई देता है। ’’

Indian skipper Niki Prasad opens up on an emphatic #U19WorldCup win, and how it’s only the beginning 👀🏆https://t.co/lblK1ROMF2 — ICC (@ICC) February 2, 2025

इसमें कहा गया, ‘‘इस उल्लेखनीय उपलब्धि का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई ने मुख्य कोच नूशिन अल खादीर के नेतृत्व में विजयी टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए पांच करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। ’’ कप्तान निकी प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और उन्होंने खिताब जीतने के लिए असाधारण कौशल, संयम और दबदबे का प्रदर्शन किया। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा, ‘‘अंडर-19 महिला विश्व कप को बरकरार रखने के लिए हमारी लड़कियों को बधाई। यह एक अनुकरणीय अभियान रहा है जिसमें वे पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहीं।

A familiar scene for India in Malaysia 😉#U19WorldCuppic.twitter.com/tjNOJwaJ6K — ICC (@ICC) February 2, 2025

हमने कल रात नमन अवार्ड्स में उनके प्रदर्शन के बारे में बात की और आज उन्होंने हम सभी को गौरवान्वित किया है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह ट्रॉफी भारत में महिला क्रिकेट के विकास को दर्शाती है और मैं इस टूर्नामेंट में प्रत्येक सदस्य को चमकते हुए देखकर बेहद खुश हूं। मैं एक बार फिर पूरी टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। ’’

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘‘मैं आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में अपने शानदार खिताब की रक्षा के लिए भारत की अंडर-19 महिला टीम को शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करना और लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतना वैश्विक मंच पर उनके समर्पण, लचीलेपन और प्रभुत्व को दर्शाता है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘पूरी टीम ने सहयोगी स्टाफ के साथ खेल के सभी पहलुओं में जबरदस्त कौशल, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प दिखाया। विश्व कप की यह जीत भारत की जमीनी स्तर की क्रिकेट की ताकत और हमारी महिला क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाती है।’’ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, ‘‘हमारी युवा और प्रतिभाशाली टीम की इस अविश्वसनीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है।

मलेशिया में आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए भारत की अंडर-19 महिला टीम को मेरी हार्दिक बधाई।’’ बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया ने कहा, ‘‘विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करना सराहनीय उपलब्धि है और इस युवा टीम ने दबाव में अपार परिपक्वता, कौशल और संयम दिखाया है। उनकी यात्रा प्रेरणादायक रही है और उन्होंने एक बार फिर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ’’