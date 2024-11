VIDEO: 10 छक्के 7 चौके, डरबन में संजू सैमसन का तूफान, साउथ अफ्रीका को कूटा

Sanju Samson Century in 47 Balls 10 six and 7 fours: सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के लगातार दूसरे शतक से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां आठ विकेट पर 202 रन बनाए। लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले भारत के पहले और दुनिया के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने सैमसन ने 50 गेंद में 107 रन की अपनी पारी में सात चौके और 10 छक्के मारे। उन्होंने सूर्यकुमार यादव (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 और तिलक वर्मा (33) के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी की।

सैमसन से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दो शतक जड़ने का कारनामा फ्रांस के गुस्ताव मैकियोन, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और दक्षिण अफ्रीका के रिली रोसेयु कर चुके हैं। सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि वापसी की जिससे भारत अंतिम छह ओवर में 40 रन ही बना सका। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेराल्ड कोएट्जी सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 37 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मार्को यानसेन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट चटकाया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभिषेक शर्मा सिर्फ सात रन बनाकर कोएट्जी की गेंद पर कप्तान एडेन मारक्रम को कैच दे बैठे। सैमसन और सूर्यकुमार ने पारी को संवारा।

सैमसन ने मारक्रम पर चौके जड़ने के बाद केशव महाराज की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा और फिर यानसेन के ओवर में भी ऐसा किया। सूर्यकुमार ने भी आते ही कोएट्जी पर चौका और छक्का जड़ा जबकि सैमसन ने भी इस तेज गेंदबाज पर छक्के के साथ छठे ओवर में भारत के रनों का अर्धशतक पूरा किया। भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 56 रन बनाए। सैमसन ने स्पिनर नकाबायोमजी पीटर पर लगातार दो छक्कों के साथ 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। सूर्यकुमार हालांकि पैट्रिक क्रूगर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पदार्पण कर रहे एंडिले सिमेलेन को कैच दे बैठे। सैमसन ने महाराज पर छक्के के साथ 11वें ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। सैमसन ने 13वें ओवर में सिमेलेन की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का मारा जबकि तिलक वर्मा ने भी अगले ओवर में क्रूगर की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ टीम के 150 रन पूरे किए।

सैमसन ने क्रूगर पर छक्के और फिर महाराज की गेंद पर एक रन के साथ 47 गेंद में शतक पूरा किया। वर्मा हालांकि महाराज के इसी ओवर में गेंद को हवा में लहराकर यानसेन को आसान कैच दे बैठे। उन्होंने 18 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके और दो छक्के मारे। सैमसन ने पीटर पर एक और छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर इस शॉट को दोहराने की कोशिश में बाउंड्री पर ट्रिस्टन स्टब्स को कैच दे बैठे। हार्दिक पंड्या ने भी दो रन बनाने के बाद कोएट्जी की गेंद पर यानसेन को कैच थमाया। रिंकू सिंह (11) कोएट्जी का तीसरा शिकार बने जबकि यानसेन ने अक्षर पटेल (07) की पारी का अंत किया।