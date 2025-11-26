घर में हार बड़ी बात, ऋषभ पंत ने कहा-सीखना होगा और बेहतर बनना होगा, तेम्बा बावुमा बोले- भारत में जीत सबसे खास

Highlights पूरी श्रृंखला में दबदबा बनाया लेकिन घरेलू धरती पर खेलने से आप क्रिकेट को हल्के से नहीं ले सकते हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने पूरी श्रृंखला में बेहतर क्रिकेट खेली। बेहतर क्रिकेट खेली। हम परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पाए।

गुवाहाटीः कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने बुधवार को स्वीकार किया कि भारत को टेस्ट टीम के रूप में बेहतर बनने की जरूरत है और कहा कि सिर्फ घरेलू हालात में खेलने से नतीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका ने यहां दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पंत ने मैच के बाद कहा, ‘‘यह थोड़ा निराशाजनक है। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हमें विरोधी टीम को श्रेय देना होगा। उन्होंने पूरी श्रृंखला में दबदबा बनाया लेकिन घरेलू धरती पर खेलने से आप क्रिकेट को हल्के से नहीं ले सकते हैं।’’

पंत ने कहा कि भारत को इस श्रृंखला से सीख लेनी होगी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमें इससे सीख लेकर एक टीम के रूप में आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी मानसिकता स्पष्ट रखनी होगी। हमें इससे सीखना होगा और बेहतर बनना होगा।’’ इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने पूरी श्रृंखला में बेहतर क्रिकेट खेली।

पंत ने कहा, ‘‘उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली। हम परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पाए। हम इस सीरीज से सीख लेकर आगे की अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे।’’ दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा श्रृंखला में जीत से खुश हैं। बावुमा ने कहा, ‘‘यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप हर समय भारत में आकर श्रृंखला नहीं जीत सकते।

एक टीम के रूप में हमने भी खराब दिन देखे हैं और ऐसे में पूरा श्रेय खिलाड़ियों को जाता है। हम जैसा करना चाहते हैं उसको लेकर हमारी सोच में बड़ा बदलाव आया है। हमारी तैयारी शानदार थी और हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैदान पर उतरते हैं।’’ ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्होंने कहा कि वह यहां से सुखद यादें लेकर जाएंगे।

उन्होंने कहा ‘‘जैसा कि मैंने पिछले टेस्ट में कहा था, यह एक लंबा सफ़र रहा है। मैं 10 साल बाद भारत में खेल रहा था और यह बिल्कुल एक अलग तरह का एहसास है। मैं यहां से सुखद यादें लेकर जाऊंगा। भारतीय टीम वास्तव में बहुत अच्छी है और उसे हराना बड़ी उपलब्धि है।’’ मार्को यानसन को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

उन्होंने पहली पारी में 93 रन बनाए और मैच में सात विकेट लिए। यानसन ने कहा, ‘‘कोई भी मैच जीतना एक सुखद एहसास होता है और भारत में जीतना तो ख़ास है। हमारी पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। शुक्स (दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड) को श्रेय देना होगा, उन्होंने मुझे मैदान पर जाकर अपना नैसर्गिक खेल खेलने के लिए कहा था। मैं पहले टेस्ट में थोड़ा नर्वस था।’’