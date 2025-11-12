IND vs SA: 14 नवंबर से 2 टेस्ट मैच की सीरीज, देखिए शेयडूल और खिलाड़ी की पूरी सूची, कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights पहला टेस्टः कोलकाता, ईडन गार्डन्स, 14-18 नवंबर, सुबह 9:30 बजे। दूसरा टेस्टः गुवाहाटी, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, 22-26 नवंबर, सुबह 9:00 बजे। नीतिश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।

कोलकाताः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन दक्षिण अफ्रीका 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारत से भिड़ेगा। पहला मैच कोलकाता और दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। मेहमान टीम के पास एक मज़बूत टीम है, जो भारतीय टीम को उसके घर में चुनौती दे सकती है और पिछले साल न्यूज़ीलैंड की तरह सीरीज़ जीतने की भी कोशिश कर सकती है। सभी की निगाहें तेम्बा बावुमा, एडेन मार्करम और कागिसो रबाडा जैसे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों पर होंगी।

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शेयडूल-

1. पहला टेस्टः कोलकाता, ईडन गार्डन्स, 14-18 नवंबर, सुबह 9:30 बजे

2. दूसरा टेस्टः गुवाहाटी, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, 22-26 नवंबर, सुबह 9:00 बजे।

IND vs SA: खिलाड़ी की पूरी सूची-

दक्षिण अफ्रीका टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रेयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डी ज़ोरज़ी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को यानसन, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, साइमन हार्मर।

भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साइ सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतिश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।

IND vs SA: पाँचों दिन खेल सामान्य से 30 मिनट पहले शुरू होगा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट जो 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने समय में बदलाव किया है। क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है। पाँचों दिन खेल सामान्य से 30 मिनट पहले शुरू होगा। ब्रेक का क्रम अलग होगा, खिलाड़ी लंच से पहले चाय लेंगे।

गुवाहाटी में कार्यक्रम के अनुसार टॉस सुबह 8:30 बजे होगा। पहला सत्र सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक चलेगा। दूसरा सत्र सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:20 बजे तक चलेगा। पहले 20 मिनट का चाय ब्रेक होगा। फिर दोपहर 1:20 से 2:00 बजे के बीच दोपहर का भोजन परोसा जाएगा, जिसका अंतिम सत्र शाम 4:00 बजे तक होगा। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार 2021-22 में घर पर फ्रीडम ट्रॉफी जीती थी

IND vs SA: भारत ने 5 जीती हैं और 4 ड्रॉ

2019 में अपने पिछले भारत दौरे पर दक्षिण अफ्रीका 0-3 से सीरीज हार गया था। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद से भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 17 टेस्ट सीरीज खेली हैं। दक्षिण अफ्रीका ने आठ सीरीज जीती हैं, भारत ने 5 जीती हैं और 4 ड्रॉ रही हैं।

घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का दबदबा रहा है। 9 में से 7 सीरीज जीती हैंऔर दो ड्रॉ रहे हैं। भारत ने घरेलू मैदान पर इस प्रतिद्वंद्विता पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जहाँ उसने आठ में से 5 सीरीज जीती हैं और दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र सफलता 1999-2000 में मिली थी।

IND vs SA: 1999-2000 में दिवंगत हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बावजूद भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन कहा कि अपने बेहतरीन स्पिन आक्रमण के दम पर उनकी टीम के पास 25 साल बाद भारत में सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। आखिरी बार 1999-2000 में दिवंगत हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी।

IND vs SA: भारतीय टीम ने घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज़ का 2-0 से सफाया किया

भारत ने 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत गिल के नेतृत्व में की। भारत ने कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी। इसके बाद भारतीय टीम ने घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज़ का 2-0 से सफाया किया। भारत की इस वर्ष की अंतिम टेस्ट सीरीज होगी। अगले वर्ष जून में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच तक भारत को लाल गेंद से कोई भी मैच नहीं खेलना है।

बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन ने शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए स्पिनरों की मददगार पिच की मांग नहीं की है। बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक के साथ ईडन गार्डन्स की पिच का निरीक्षण किया। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीर वाला एक विशेष सिक्का जारी किया गया है।