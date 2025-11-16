IND vs SA: ईडन गार्डन्स में भारत अपने ही जाल में फंसा, दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से जीता पहला टेस्ट

IND vs SA: भारत को ईडन गार्डन्स की खराब पिच पर करारी हार का सामना करना पड़ा, और कोलकाता में 124 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका से पहला टेस्ट भी हारना पड़ा। कागज़ों पर आसान सा दिखने वाला यह लक्ष्य एक बड़े संकट में बदल गया क्योंकि साइमन हार्मर की अगुआई में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ी ने कमज़ोर बल्लेबाज़ी क्रम को तहस-नहस कर दिया, क्योंकि चोटिल कप्तान शुभमन गिल भी टीम में नहीं थे।

तीन दिन से भी कम समय में, 400 से ज़्यादा रन और 40 विकेटों ने एक ऐसी पिच की कहानी बयां की जो खेलने लायक नहीं थी और मेहमान टीम ने इस अराजकता को बेहतर तरीके से स्वीकार किया। टेम्बा बावुमा का धैर्यपूर्ण अर्धशतक, जसप्रीत बुमराह के पाँच विकेट, साइमन हार्मर का वीरतापूर्ण प्रदर्शन और वाशिंगटन सुंदर का धैर्य - ये सभी उस टेस्ट में सहायक धड़कन बन गए जिसे उसकी क्रूरता और उससे उपजे पिच विवाद के लिए याद किया जाएगा।

बावुमा के 55 रनों की पारी किसी भी मुकाबले में सबसे ज़्यादा है

मैच की शुरुआत पहले ही दिन हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 159 रनों पर ढेर हो गई और बुमराह ने घरेलू परिस्थितियों में एक और शानदार प्रदर्शन किया। उनके 5/27 के प्रदर्शन ने शीर्ष और मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया, जिसमें रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने भी उनका साथ दिया।

भारत की पारी सिर्फ़ 30 रन से ज़्यादा रही। केएल राहुल के 39 रनों ने उनके 189 रनों को मज़बूत किया, तीसरे नंबर पर सुंदर ने धैर्यपूर्वक 29 रन बनाए, और ऋषभ पंत और जडेजा की छोटी-छोटी पारियों ने पारी को मज़बूती दी। हार्मर तब भी शानदार रहे और उन्होंने तीन अहम विकेट लिए, जबकि कॉर्बिन बॉश और मार्को जेनसन ने भी अच्छी पारियाँ खेलीं और सुनिश्चित किया कि भारत कभी भी अपनी पकड़ से बाहर न हो।

मैच का निर्णायक मोड़ टेम्बा बावुमा की दूसरी पारी के प्रतिरोध पर था। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन 93/7 से खेलना शुरू किया, सिर्फ़ 63 रन से आगे और एक करारी हार के मुहाने पर। इसके बजाय, उनके कप्तान ने 136 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, जो टेस्ट का पहला और एकमात्र अर्धशतक था, उस पिच पर जहाँ बल्लेबाज़ तेज़ टर्न और अस्थिर उछाल से जूझ रहे थे।

उन्होंने स्ट्राइक हासिल की, पुछल्ले बल्लेबाज़ों को बचाया, और बॉश और निचले क्रम के साथ अमूल्य रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को 153 रनों तक पहुँचाया, जिससे बढ़त 123 रनों तक पहुँच गई। आखिरी विकेट गिरने तक, बावुमा सिर्फ़ रन जोड़ने से कहीं ज़्यादा कुछ कर चुके थे; उन्होंने खेल का रुख़ बदल दिया था।

गिल के बिना भारत का लक्ष्य बिखर गया

भारत का लक्ष्य शुरू हुआ और फिर कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया। पहली पारी में आक्रामक प्रदर्शन से उबरे जानसन ने अपने पहले दो ओवरों में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर दिया, यशस्वी जायसवाल शून्य पर और केएल राहुल एक रन पर। इस तरह लंच तक मेजबान टीम का स्कोर 10/2 हो गया।

गिल गर्दन में ऐंठन के कारण टेस्ट से बाहर हो गए थे और निगरानी में थे, ऐसे में सुंदर ने अहम भूमिका निभाई। 92 गेंदों में 31 रनों की उनकी पारी ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा। जडेजा और जुरेल के साथ सुंदर की साझेदारियाँ ख़ास तौर पर अहम रहीं। लेकिन जडेजा के आउट होते ही साइमन हार्मर ने एक छोर से रन बनाना शुरू कर दिया और दबाव दमघोंटू हो गया।

सिर्फ़ दो विकेट बचे होने पर, अक्षर पटेल ने केशव महाराज का सामना करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक ओवर में दो छक्के और एक चौका जड़कर अचानक से मैच का रुख़ बदल दिया। लेकिन अफ़सोस, महाराज ने पटेल को आउट करके आख़िरी हँसी उड़ाई और इसी के साथ भारत की उम्मीदें भी टूट गईं। सिराज की पारी सिर्फ़ एक गेंद तक चली और दक्षिण अफ़्रीकी टीम ने मैच 30 रनों से जीत लिया।

इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में कोई टेस्ट मैच जीता है। इससे गुवाहाटी में होने वाला अगला मैच और भी अहम हो जाता है। भारत को सीरीज़ बराबर करने के लिए यह मैच जीतना होगा और साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी उम्मीदें भी बनाए रखनी होंगी।