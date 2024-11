Highlights टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर ही ढेर हो गई भारत के लिए सैमसन और वर्मा ने नाबाद शतक जड़े, जबकि अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट अपने नाम किए

IND vs SA, 4th T20I: भारत ने शुक्रवार को जोहांसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 मैच में 135 रनों से हराकर चार 4 मैचों की टी20 श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। भारत की ओर से संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने धमाकेदार नाबाद शतकीय पारी खेली और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम रही। चौथे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर ही ढेर हो गई, जिससे मेजबान टीम को 135 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय टीम के लिए जहां बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 6 चौके और 9 छक्कों के साथ नाबाद 109 रनों की पारी खेली। तो वहीं तिलक ने अपने टी20 करियर का बैक टू बैक दूसरा शतक जड़ा। उन्होंने नाबाद रहते हुए सिर्फ 47 गेंद में 10 छक्के और 9 चौके के साथ 120 रन बनाए। दोनों ने 86 गेंदों में 210 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी निभाई। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 36 रन जड़कर भारतीय पारी को जबरदस्त शुरुआत दी।

A 135-run victory in Johannesburg! #TeamIndia seal the T20I series 3⃣-1⃣ 👏👏



Ramandeep Singh with the final wicket as South Africa are all out for 148.



