IND vs SA, 4th T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज जीत विशेष?, वीवीएस लक्ष्मण ने कहा- टीम इंडिया के भविष्य स्टार तिलक वर्मा, संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती

ND vs SA, 4th T20I: दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत को विशेष करार दिया। भारत ने शुक्रवार को यहां चौथे और अंतिम मैच में 135 रन से जीत दर्ज करके चार मैच की श्रृंखला 3-1 से जीती। इस श्रृंखला में बल्लेबाज तिलक वर्मा और संजू सैमसन तथा गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। लक्ष्मण ने एक्स पर पोस्ट किया,‘‘जिस तरह से हमारे खिलाड़ी पूरी श्रृंखला में खेले उससे मुझे वास्तव में उन पर बहुत गर्व है। श्रृंखला में 3-1 से जीत विशेष प्रयास का परिणाम है।

Really proud of our guys for the spirit with which they played this entire series. 3-1 win is a special effort, brilliantly led by @surya_14kumar , @IamSanjuSamson and Tilak were unstoppable with the bat and Varun Chakravarty was outstanding with the ball, the entire team the… pic.twitter.com/BeVe8zmZ5V