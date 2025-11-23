IND vs SA 2nd Test Day 2: सेनुरन मुथुसामी ने जड़े शतक, मार्को जानसन के साथ 8वें विकेट के लिए जोड़े 99 गेंद में नाबाद 94 रन, दूसरे मैच में अफ्रीका मजबूत

IND vs SA 2nd Test Day 2: दक्षिण अफ्रीका ने लंच के विश्राम तक अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 428 रन बनाए। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 23, 2025 13:44 IST2025-11-23T13:29:01+5:302025-11-23T13:44:17+5:30

IND vs SA 2nd Test Day 2 live RSA 428-7 over 137 Senuran Muthusamy 203 balls 107 runs 10 fours 2 six unbeaten 94 off 99 balls 8th wicket Marco Johnson | IND vs SA 2nd Test Day 2: सेनुरन मुथुसामी ने जड़े शतक, मार्को जानसन के साथ 8वें विकेट के लिए जोड़े 99 गेंद में नाबाद 94 रन, दूसरे मैच में अफ्रीका मजबूत

IND vs SA 2nd Test Day 2:

HighlightsIND vs SA 2nd Test Day 2: दूसरे दिन रविवार को भारतीय गेंदबाजों कूटा।IND vs SA 2nd Test Day 2: सातवें या उससे नीचे के क्रम पर दो बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।IND vs SA 2nd Test Day 2: लियाम डॉसन (66 *) और आदिल राशिद (60) ने 2016 में चेपक में कारनामा किए थे।

गुवाहाटीः सेनुरन मुथुसामी ने कमाल कर दिया। टेस्ट में शतक पूरा। मुथुसामी 107 पर नाबाद हैं। इस दौरान 203 गेंद का सामना किया और 10 चौके और 2 छक्के मार चुके है। दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को भारतीय गेंदबाजों कूटा। दक्षिण अफ्रीका ने लंच के विश्राम तक अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 428 रन बनाए। मार्को यानसन के साथ मुथुसामी ने 8वें विकेट के लिए 99 गेंद में नाबाद 94 रन जड़ चुके है। यानसन भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और 57 गेंद में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 51 रन पर नाबाद हैं।

 

यह पहली बार है, जब दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट पारी में सातवें या उससे नीचे के क्रम पर दो बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। पिछले 13 वर्षों में केवल एक बार ही दो मेहमान बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ टेस्ट पारी में नंबर 7 या उससे नीचे से 50 रन का आंकड़ा पार किया है। लियाम डॉसन (66 *) और आदिल राशिद (60) ने 2016 में चेपक में कारनामा किए थे।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को यहां लंच तक अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 428 रन बनाए। लंच के समय सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रन पर खेल रहे थे। यह दोनों अभी तक आठवें विकेट के लिए 94 रन जोड़ चुके हैं। पहले दो सत्र में एकमात्र सफलता काइल वेरिन (45) के रूप में मिली, रविंद्र जडेजा ने स्टंप आउट कराया।

बाएं हाथ के बल्लेबाज मुथुसामी ने अपनी रक्षात्मक तकनीक का शानदार नमूना पेश किया और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। बारसापारा की पिच सपाट नजर आ रही है, जिस पर भारत के स्पिनर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके।

Open in app
टॅग्स :South Africa Cricket TeamTeam Indiaदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटीम इंडिया