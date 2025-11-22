IND vs SA 2nd Test Day 1: एसीए स्टेडियम को भारत का 30वां टेस्ट स्थल बनते देख गर्व?, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का पोस्ट, गुवाहाटी ने इतिहास रचा

HighlightsIND vs SA 2nd Test Day 1 LIVE: असम की क्रिकेट को अपने चरम पर पहुंचा दिया है।IND vs SA 2nd Test Day 1 LIVE: शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं।IND vs SA 2nd Test Day 1 LIVE: भारत ने अपनी अंतिम एकादश में दो बदलाव किए हैं।
गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के भारत के 30वें टेस्ट स्थल बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैच की श्रृंखला का दूसरा एवं अंतिम टेस्ट मैच यहां खेला जा रहा है। सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘गुवाहाटी ने इतिहास रच दिया है! एसीए स्टेडियम को भारत का 30वां टेस्ट स्थल बनते देख गर्व हो रहा है, जिसने असम की क्रिकेट को अपने चरम पर पहुंचा दिया है।’’ क्षण अनगिनत युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करेगा और हमारी खेल महत्वाकांक्षाओं को और भी ऊंचा उठाएगा। असम के लिए एक नई पारी।
भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं और इसलिए ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी गई है। वह भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं। भारत ने अपनी अंतिम एकादश में दो बदलाव किए हैं।
गिल के स्थान पर साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रन से जीत दर्ज करने वाली अपनी टीम में एक बदलाव करके कोर्बिन बॉस की जगह सेनुरन मुथुसामी को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है।