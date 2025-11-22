IND vs SA 2nd Test Day 1: पहले दिन खेल खत्म, 81.5 ओवर, 6 विकेट और 247 रन, कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट, वीडियो

Highlights IND vs SA 2nd Test Day 1 Highlights: कोई भी 50 तक नहीं पहुंच सका। IND vs SA 2nd Test Day 1 Highlights: पहले दिन 06 विकेट पर 247 रन बनाये। IND vs SA 2nd Test Day 1 Highlights: कोलकाता में पहला टेस्ट जीतकर अफ्रीकी टीम 1-0 से आगे है।

गुवाहाटीः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जा रहा है। कोलकाता में पहला टेस्ट जीतकर अफ्रीकी टीम 1-0 से आगे है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन छह विकेट पर 247 रन बनाये। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम की पारी में शीर्ष चार में से प्रत्येक ने 35 या उससे अधिक रन बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी 50 तक नहीं पहुंच सका। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला।

दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और भारत ने कुलदीप यादव की अगुवाई में आखिरी सत्र में चार विकेट लेकर दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शनिवार को यहां अच्छी वापसी की। भारत ने पहले दो सत्र में एक-एक विकेट लिया लेकिन तीसरे सत्र में वापसी करके उसने पहले दिन दोनों टीम का पलड़ा बराबरी पर रखा।

खराब रोशनी के कारण जब 81.5 ओवर में दिन का खेल समाप्त किया गया तब दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट पर 247 रन बनाए थे। पिच से अभी बहुत अधिक टर्न नहीं मिल रहा है लेकिन भारत ने दिन में जो छह विकेट हासिल किये उनमें से चार विकेट स्पिनर ने लिए। कोलकाता में पहले टेस्ट मैच में स्पिनरों के सामने नतमस्तक होने वाले भारतीय बल्लेबाजों के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता।

इस पर भी गौर करना होगा कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच में तीन विशेषज्ञ स्पिनरों के साथ उतरा है। भारत की तरफ से बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप ने 48 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक-एक विकेट मिला है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को तीन गेंद के अंदर पवेलियन की राह दिखा दी थी।

बुमराह ने सुबह के सत्र के अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर एडेन मारक्रम (38) को बोल्ड किया। कुलदीप ने दूसरे सत्र के शुरू में ही दूसरे सलामी बल्लेबाज रियान रेकेलटन (35) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका के खेमे में खलबली मचा दी थी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी करके अपने कप्तान के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को सही साबित किया था।

इसके बाद तेम्बा बावुमा (41) और ट्रिस्टन स्टब्स (49) भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। बुमराह को मारक्रम का विकेट पहले ही मिल जाता लेकिन केएल राहुल ने स्लिप में उनका आसान कैच छोड़ दिया था। मारक्रम तब छह रन पर खेल रहे थे। बुमराह ने हालांकि उन्हें इसका ज्यादा फायदा नहीं उठाने दिया।

उनकी फुल लेंथ गेंद पर मारक्रम ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। रिकेलटन ने विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच दिया। बावुमा और स्टब्स ने धैर्य से काम लिया और दूसरे सत्र में अपनी टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया। स्टब्स को लय हासिल करने में कुछ समय लगा लेकिन इसके बाद उन्होंने आत्मविश्वास से भरे शॉट खेले।

उन्होंने कुलदीप और जडेजा पर छक्के भी लगाए। भारतीय गेंदबाज हालांकि तीसरे सत्र के शुरू में ही इन दोनों की एकाग्रता भंग करने में सफल रहे। बावुमा ने जडेजा की गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया लेकिन यशस्वी जायसवाल ने डाइव लगाकर उसे खूबसूरत कैच में बदल दिया। कुलदीप ने स्टब्स को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया जिन्होंने फ्लाइट लेकर गेंद पर स्लिप में राहुल को कैच थमाया।

वियान मुल्डर (13) ने कुलदीप की ऑफ स्टंप से बाहर जा रही गेंद पर जायसवाल को कैच देकर अपना विकेट इनाम में दिया। पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहे एसीए स्टेडियम में भारत ने 81 ओवर के बाद नई गेंद ली। सिराज की पहली गेंद ही टोनी डि जॉर्जी (28) के बल्ले को चूमती हुई विकेट के पीछे चली गई जहां पंत ने बड़ी खूबसूरती से उसे कैच में बदल दिया।

इस ओवर की पांचवीं गेंद के बाद अंपायरों ने दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया। उस समय सेनुरन मुथुसामी 25 और काइल वेरिन एक रन पर खेल रहे थे। भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं और इसलिए पंत को कप्तानी सौंपी गई है। वह भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं।

भारत ने अपनी अंतिम एकादश में दो बदलाव किए। गिल के स्थान पर साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रन से जीत दर्ज करने वाली अपनी टीम में एक बदलाव करके कोर्बिन बॉस की जगह मुथुसामी को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है।