IND vs SA 2nd T20: 7 छक्के 5 चौके, क्विंटन डी कॉक के तूफान में उड़े भारतीय गेंदबाज, 90 रनों की शानदार पारी

Highlights IND vs SA 2nd T20: क्विंटन डी कॉक के तूफान में उड़े भारतीय गेंदबाज, 90 रनों की शानदार पारी

IND vs SA 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार, 11 दिसंबर को मुल्लांपुर में खेला गया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मेहमान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक चमके, जिन्होंने मात्र 46 गेंदों में 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 90 रनों की धुआंधार पारी खेली। उनके साथ कप्तान एडेन मार्कराम ने 29 रन, जबकि डेविड मिलर ने 20* रन और डोनोवन फरेरा ने 30* रन की उपयोगी पारियाँ जोड़ीं।

भारतीय गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती सबसे किफायती और सफल रहे। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल को भी 1 सफलता मिली, उन्होंने 3 ओवर में 27 रन खर्च किए।